Mercato - Cavani insiste pour quitter le PSG, l'Atlético met la pression

Si l’Atlético parvient à vendre Thomas Lemar, le club madrilène sera prêt à payer une indemnité de transfert pour Edinson Cavani.

Edinson Cavani quittera-t-il le cet hiver ? C’est la question que tout le monde se pose, y compris l’Uruguayen, l’ et le club de la capitale. Selon nos informations, «El Matador», conscient que son club préférerait le garder cet hiver avant de le céder gratuitement l’été prochain, tente de forcer la machine.

L’Uruguayen a d’ailleurs insisté auprès de sa direction pour partir. L’objectif ? Partir aussi vite que possible pour récupérer en importance ce qu’il a perdu en temps de jeu cette saison. Et cela malgré le directeur sportif Leonardo et son entraîneur Thomas Tuchel, qui souhaitent le conserver jusqu’au terme de son contrat.

L'Atlético garde espoir

Il convient de rappeler que Cavani n’a pas été convoqué face à ce mercredi, sans qu’on sache s’il était vraiment blessé. De quoi donner de l’espoir à l’Atlético qui continue de penser que l’opération, certes compliquée, demeure possible. Le PDG madrilène, Miguel Angel Gil Marin, était d’ailleurs à Paris ce mardi, l’occasion pour lui d’assister à un colloque de l’ECA et de se rapprocher des dirigeants parisiens.

L'article continue ci-dessous

Cavani veut rejoindre l’Atlético, l’intérêt est réciproque, mais l’opération n’en demeure pas moins bloquée. À cause du PSG, d’une part, mais également en raison des problèmes financiers des Colchoneros, qui ont déjà atteint le plafond de leur masse salariale. Un gros salaire devra donc s’en aller pour faire de la place à l’Uruguayen. Sans ça, il ne viendra pas.

Le PSG attend 30 M€ pour Cavani

D’après Mundo Deportivo, si l’Atlético parvient à vendre Lemar cet hiver, le club madrilène serait alors prêt à payer une indemnité de transfert pour Cavani ! Et cela tout en assumant le gros salaire du Matador, à hauteur de 12 millions d’euros nets par an. D’après plusieurs sources, le PSG attendrait 30 M€ pour libérer l’Uruguayen…

La suite des réjouissances ? L’Atlético va continuer de mettre la pression, et Cavani se chargera de faire de même. L’ancien de veut partir cet hiver, et il l’a fait comprendre. Sans oublier le fait que d’autres grandes écuries européennes seraient prêtes à l’accueillir : , d’une part, mais également .