Mercato - Bayern Munich : Une embrouille avec Guardiola à l'origine du départ de Cancelo ? Le Portugais sort du silence !

Le départ de Joao Cancelo de Manchester City pour le Bayern Munich a surpris énormément d'observateurs et ce dernier a expliqué son choix.

Joao Cancelo au Bayern Munich, c'est un transfert que personne n'avait vu venir il y a encore plus d'une semaine. L'international portugais polyvalent a rompu les liens avec les champions en titre de Premier League après avoir effectué un premier prêt au Bayern Munich qui pourrait devenir un transfert permanent de 70 millions d'euros cet été.

"Je veux jouer davantage"

Certains ont suggéré que le joueur de 28 ans a décidé de partir de Manchester City après une altercation sur le terrain d'entraînement avec son désormais ancien entraîneur, Pep Guardiola, mais le défenseur latéral a insisté sur le fait qu'il se dirige simplement vers l'Allemagne après avoir glissé dans la hiérarchie à son poste à l'Etihad Stadium.

Cancelo a déclaré aux journalistes lors de sa présentation officielle en tant que joueur du Bayern, lorsqu'il a été interrogé sur les raisons de son départ de Manchester : "Je n'ai pas eu beaucoup de temps de jeu ces dernières semaines, ce qui a influencé ma décision. Il y a eu des spéculations selon lesquelles ma relation avec Pep n'était pas la meilleure, mais le fait est que je voulais jouer davantage".

"Je suis poussé par une soif de réussite"

"Je voulais vraiment me lancer dans cette nouvelle aventure dans un club avec une si grande histoire. C'est un rêve pour moi. Je suis très heureux d'être ici et de montrer mes qualités de footballeur. Je sais que ce club, cette équipe, vit pour les titres et en gagne chaque année. Je suis également poussé par cette soif de réussite", a ajouté l'international portugais.

Au sujet de son avenir, Joao Cancelo ne s'est pas vraiment mouillé. Lorsqu'il lui a été demandé s'il souhaitait rester au-delà de son prêt de six mois au Bayern Munich, le Portugais a botté en touche : "Nous devons voir ce que ces cinq mois vont apporter, je veux être ici avec la tête claire. Nous en reparlerons ensuite à la fin de la saison."

Le contrat de Joao Cancelo à Manchester City court jusqu'en 2027 mais, après avoir disputé 154 matches avec le club et remporté deux titres de Premier League, il semble désormais prêt à prendre un nouveau départ avec le Bayern Munich en Bundesliga. Nul doute que le champion d'Allemagne en titre a tiré le gros lot en recrutant l'un des meilleurs joueurs à son poste.