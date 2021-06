Mercato - Barça : Dembélé, la prolongation ou l’échange ?

En attendant d’être fixé sur les intentions d’Ousmane Dembélé, le FC Barcelone assure déjà ses arrières pour éventuellement lui trouver un remplaçant.

Après un exercice 2019-2020 tronqué par les blessures et la pandémie, Ousmane Dembélé a montré un autre visage cette saison avec le FC Barcelone. Souvent annoncé sur le départ depuis son arrivée en Catalogne il y a maintenant quatre ans, le Français a-t-il réussi à faire taire ces incessantes rumeurs ? Pas totalement.

Les années précédentes, il était question d’une direction barcelonaise consciente d’avoir manqué son pari, et voulant se débarrasser de Dembélé. Mais aujourd’hui, celle-ci souhaite conserver l’ailier, qui répond enfin aux attentes. Le problème se situe plutôt du côté… du joueur, sous contrat jusqu’en 2022 et toujours muet sur son avenir à court terme.

Un échange avec Bernardo Silva ?

Une situation qui ne convient pas du tout au club catalan, qui a convoqué les représentants du Français ce mardi pour faire le point selon Mundo Deportivo. Le Barça attend une réponse claire : si Dembélé veut rester, il devra prolonger pour éviter de partir libre dans un an. Le cas échéant, il quittera la région, et sans doute le pays, dès cet été.

Et ce départ pourrait faire les affaires du Barça, qui a déjà assuré ses arrières. Toujours selon MD, la direction se serait d’ores et déjà entendue avec son homologue de Manchester City pour un échange avec Bernardo Silva, qui souhaite retrouver une place de titulaire indiscutable. Pep Guardiola aurait d’ores et déjà donné son accord, mais le Portugais pourrait également être troqué contre Saul Niguez de l’Atlético.