Aulas promet "un budget significatif consacré au recrutement"

L'OL aura les moyens financiers pour se renforcer cet été, selon son président.

Quatrième de Ligue 1 cette saison, l'Olympique Lyonnais veut se donner les moyens de ses ambitions. Pour renouer avec une qualification en Ligue des champions, l'OL va devoir se montrer actif sur le marché des transferts cet été. Et à en croire son président Jean-Michel Aulas, le budget alloué au mercato sera à la hauteur des attentes.



Si l'OL doit encore faire valider ses comptes par la DNCG, le dirigeant s'est montré particulièrement confiant dans les colonnes du quotidien régional Le Progrès. "On n’est pas encore passé à la DNCG, c’est pour le 29 juin. Nous avons bien sûr les moyens. On a des joueurs qui représentent une valeur d’effectif de plus de 400 M€. On va continuer d’investir et de valoriser. (...) Oui, on aura une bonne équipe, un budget significatif consacré au recrutement", a promis Jean-Michel Aulas, avant d'évoquer les départs.

Damien Da Silva est déjà arrivé libre

"Il y aura aussi des départs, car des joueurs souhaitent partir. On ne donnera pas d’indications avant, ni sur les montants, ni sur les joueurs parce qu’on est dans un jeu à plusieurs", a ensuite ajouté l'homme d'affaires. Pour rappel, Houssem Aouar, Thiago Mendes, Maxwel Cornet ou encore Joachim Andersen, de retour d'un prêt à Fulham, sont des éléments susceptibles de quitter le navire lyonnais dans les prochaines semaines. Autant de joueurs à potentiellement remplacer pour rester performant.

À la mi-juin, le club rhodanien a déjà fait venir le défenseur central Damien Da Silva qui était en fin de contrat à Rennes, tandis que Rudi Garcia a été remplacé par le technicien allemand Peter Bosz. Reste à savoir quelles seront les pistes étudiées par l'Allemand, et si celles-ci seront à la portée du directeur sportif Juninho.

À Lyon, c'est justement la relation entre Juninho et Rudi Garcia qui générait des tensions, les deux hommes étant incapables de s'accorder lors des mercatos. Avec le résultat que l'on connaît... Cet été, c'est un nouveau cycle qui démarre, et il y a fort à parier que Jean-Michel Aulas, déterminé, aura appris de ses récentes erreurs.