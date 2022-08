Mercato - AS Monaco : Malang Sarr explique son choix

Prêté à l'AS Monaco par Chelsea, le polyvalent défenseur français a justifié son choix de carrière.

Malang Sarr est la quatrième recrue estivale de l'AS Monaco. Au lendemain de son élimination en Ligue des champions, le club de la Principauté a enregistré le renfort du défenseur central. Du haut de ses 23 ans, Malang Sarr est déjà très expérimenté et a évolué dans des grands clubs européens comme Chelsea et Porto. En manque de temps de jeu chez les Blues, le joueur formé à Nice vient à Monaco pour se relancer et jouer plus régulièrement. Dans une interview accordée au site officiel du club, Malang Sarr a justifié son choix.

"Monaco a vu en moi potentiel et je veux l'exploiter ici"

"C'est le projet en lui-même qui m'a convaincu de venir ici. Le fait que Monaco soit un grand club je pense que c'est quelque chose d'important. De pouvoir avoir une discussion avec l'entraîneur, avec la direction, de vraiment voir l'intérêt qu'ils avaient pour moi l'était aussi, tout comme le fait de tomber d'accord sur beaucoup de points, le fait qu'ils voyaient en moi un potentiel et ils avaient envie que je l'exploite ici", a expliqué le défenseur français.

"Il y a également le fait d'avoir une belle équipe, une jeune équipe qui aspire à de grandes choses. Dans ce championnat, on sait que Monaco est une équipe très importante qui va jouer pour le haut, le très très haut, du tableau et c'est vraiment ce que je veux, la compétition, pouvoir performer chaque week-end et progresser", a ajouté la quatrième recrue monégasque.

"Je suis plus complet que lorsque j'ai quitté la Ligue 1"

Malang Sarr estime avoir grandi et mûri grâce à son expérience à l'étranger : "Je pense que ça m'a apporté beaucoup de maturité de pouvoir découvrir des championnats étrangers, d'autres façons de travailler. Je pense que ça m'a permis d'élargir ma palette et aujourd'hui je suis un joueur beaucoup plus complet, avec de l'expérience. Je me suis aguerri en jouant en Premier League, en étant au Portugal aussi".

"Je pense que tous ces points-là, physiquement, tactiquement, mais aussi en tant qu'homme, m'ont permis de mûrir. J'ai vécu à l'étranger, j'ai pu me "découvrir". Toutes ces choses-là font qu'aujourd'hui je suis un joueur bien plus complet que je ne l'étais avant. Je suis parti de Ligue 1 en tant que jeune joueur et j'arrive en joueur important et expérimenté", a ajouté l'ancien Niçois.

Enfin, pour ceux qui l'auraient éventuellement perdu de vue, Malang Sarr leur a accordé un rappel en décrivant son style de jeu : "J'ai un profil de défenseur assez sobre, j'aime relancer, j'aime jouer court et jouer long. J'aime ressortir le ballon proprement. Après, je suis un joueur aussi rugueux, j'adore le duel, j'aime la combativité. J'ai la chance d'être assez rapide et c'est un atout important, surtout en Ligue 1 parce que les attaquants sont rapides et les équipes aiment jouer en contre. J'aime aussi faire preuve de leadership. J'aime bien être important dans le groupe, mais j'aime bien aussi aider mes coéquipiers et essayer de tirer le meilleur d'eux-mêmes".