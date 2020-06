Mercato - Arthur à la Juventus, Pjanic au Barça : ​​visites médicales dimanche

La Juventus et le Barça règlent les derniers détails de l'échange. Arthur Melo sera bientôt bianconero, Miralem Pjanic jouera en Catalogne.

Cela ne fait plus aucun doute. À l'issue des discussions entamées il y a plusieurs semaines, Arthur sera un joueur de la et Miralem Pjanic va rejoindre le . Les négociations arrivent à leur terme et ils signeront leur contrat prochainement.

Avant-cela, il est prévu que les deux joueurs se soumettent à une visite médicale ce dimanche. Arthur sera à la disposition du personnel médical de la Juventus pendant que Miralem Pjanic fera de même avec le staff du FC Barcelone.

L'article continue ci-dessous

Il est bon de rappeler que les deux clubs sont tombés d'accord avant le 30 juin, ce qui va permettre aux Catalans d'inscrire la transaction dans leur bilan comptable de la saison.

Plus d'équipes

Arthur, né en 1996, devrait rejoindre la Juventus contre une indemnité de 70 millions d'euros, soit 10 de plus que ce que Pjanic coûtera à Barcelone.

Passé par le Grêmio, le milieu de terrain brésilien est arrivé au Barça à l'été 2018 et a rapidement fait sa place parmi les éléments les plus importants de l'équipe. De son côté, Pjanic s'est imposé comme un cadre de la Juve depuis son arrivée en 2016. Il a remporté trois Scudetti, deux Coupes d' et une Supercoupe d'Italie avec le club turinois.