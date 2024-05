Mbappé se reconvertit à l'Athlétisme ? Usain Bolt lance un défi !

Usain Bolt avait lancé un défi à Kylian Mbappé, souhaitant le voir courir un 100 mètres pour comparer son temps. Et le joueur a répondu.

La légende jamaïcaine Usain Bolt a récemment lancé un défi à Kylian Mbappé, estimant que le Français qui "l'inspire" n'avait malgré tout "aucune chance" sur un 100 mètres lors d'une éventuelle confrontation.

"Savoir que j'inspire une personne comme ça, c'est vraiment gratifiant", a rétorqué le joueur du PSG dans des propos fournis au média Brut. "Il a inspiré tout le monde aussi. Et je pense que tout le monde s'est levé tard la nuit pour regarder une course d'Usain Bolt. Je peux dire tout simplement que c'est réciproque et que j'ai commencé avant lui à l'admirer."

Une admiration réciproque

Pour rappel, le retraité Bolt détient toujours le record du monde de la distance (en 9"58). Et Mbappé l'admet lui-même, il n'a sans doute "aucune chance" face à un tel phénomène.

Le joueur tricolore a néanmoins répondu favorablement: "Mais ça fait plaisir, pour le fun, pourquoi pas un jour, si on a le temps tous les deux, faire quelque chose de sympa."