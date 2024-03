Mbappé privé des JO de Paris, Domenech l’interpelle

L’ancien sélectionneur français Raymond Domenech trouve dommage que Kylian Mbappé se soumet à la décision du Real de le garder pendant les JO.

Kylian Mbappé a longtemps espéré disputer les JO de Paris. C’était même son rêve, selon les propos qu’il avait lui-même tenus il y a de cela quelques mois. Mais cette possibilité devient de plus en plus hypothétique chaque jour.

Les JO 2024 s’éloignent pour Mbappé

Le crack de Bondy devrait rejoindre le Real Madrid lors de la prochaine intersaison, suite à l’expiration de son bail avec Paris. Ce transfert rend sa participation aux JO très improbable, au-delà du fait qu’il va devoir enchainer deux compétitions majeures puisqu’il disputera aussi l’Euro avec l’Equipe de France.

Selon une information de L’Equipe, le club madrilène s’est opposé au fait que des joueurs de son effectif prennent part aux Olympiades. S’il finit par signer à Bernabeu, Mbappé sera donc concerné par cette interdiction. Et, il est quasi certain qu’il n’ira pas au clash avec sa nouvelle direction. D'autant plus qu'une prime à la signature de 120M€ lui serait promise.

Pour Domenech, Mbappé aurait dû imposer son choix

Ce scénario déçoit Raymond Domenech, l’ancien sélectionneur français. Lors d’une intervention sur la chaine L’Equipe, ce dernier a jugé que Mbappé, de par ce qu’il représente, aurait pu imposer son souhait. « Je regrette, parce qu’il parlait de rêve. Qu’il s’assoie dessus aussi facilement et aussi tranquillement, quelque part ça me dérange. Les Jeux Olympiques c’est tous les 4 ans, et le Real Madrid c’est pendant quatre ans. Tous les ans, il va être là. C’était une occasion exceptionnelle et peut-être qu’il ne les jouera qu’une seule fois. Vu le poids qu’il a dans les discussions, qu’il a eu avec Paris et l’équipe de France, le fait qu’il n’impose pas en disant « que c’est une priorité, vous me prenez ou pas ? ». Après, il peut discuter, il n’y a pas que le Real. T’es pas le secrétaire de la boite, t’es le joueur phare. Neymar et Messi les ont faits, les JO ».

Domenech a ensuite affirmé que si le Real a fermé la porte à ses joueurs pour Paris 2024 c’est parce qu’aucun Espagnol ne sera de la partie. « C’est plus facile de prendre des décisions quand cela ne vous concerne pas », a-t-il estimé.