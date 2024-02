Le gouvernement français attristé par le départ de Kylian Mbappé au Real

Kylian Mbappé en partance pour le Real Madrid, le gouvernement français s’y mêle.

C’est désormais un secret de Polichinelle. Kylian Mbappé ne jouera plus pour le Paris Saint-Germain la saison prochaine. Si le suspense avait duré le plus longtemps possible, l’équivoque est désormais levée après l’annonce du joueur à ses dirigeants.

Oudéa-Castéra évoque l’avenir de Mbappé

En déplacement à Rennes à l'usine de production des peluches des Jeux olympiques de Paris 2024, la ministre française des sports, Amélie Oudéa-Castéra a profité de l’aubaine pour se prononcer sur l'avenir de Kylian Mbappé, qui quitte le Paris Saint-Germain. Au micro de RMC Sport, le membre du gouvernement français se dit triste de voir l’ancien Monégasque quitter la Ligue 1 française. Elle lui souhaite quand-même bonne chance pour le futur.

« C’est vrai que là, manifestement, il y a une page qui est en train de se tourner. Moi je retiens d’abord tout ce qu’il a apporté de formidable à ce championnat. En Ligue 1, il en aura été l’un des plus marquants héros des dernières années clairement. Je crois qu’il faut lui souhaiter bonne chance et une bonne continuation dans son parcours », a lancé Amélie Oudéa-Castéra au micro de RMC Sport.

L'article continue ci-dessous

Getty

La ministre attristée par le départ de Mbappé

Tout comme le Paris Saint-Germain, qui a confirmé le départ de son meilleur buteur, la ministre des sports se dit triste de voir le meilleur buteur du championnat de France quitter la Ligue 1. Toutefois, elle se réjouit de compter sur l’attaquant de 25 ans pour les prochains matchs de l’Equipe de France. Pour Oudéa-Castéra, c’est une bénédiction pour la France d’avoir un tel joueur.

« Je n’oublie pas, moi ministre des Sports, qu’il reste le capitaine de l’équipe de France et avec de magnifiques échéances en cette année 2024. Je pense évidemment à l’Euro mais je pense aussi à la perspective des JO. Tout ça est là pour nous réjouir. Je pense qu’on a la chance d’avoir vraiment un grand bonhomme avec lui. Il faut lui envoyer nos pensées et toute notre bienveillance », a-t-elle enchaîné, avant de poursuivre.

Getty Images

« Quand on a un talent de cette envergure, ça fait toujours quelque chose. Mais je pense que, où qu’il soit dans le monde, il fait rayonner la France. Encore une fois, l’avoir au cœur de notre équipe de France et le voir porter ces échéances qui sont devant nous, ce sera un immense privilège pour nous tous et une grande joie de continuer à l’admirer sur les terrains », s’est-elle réjouie en conclusion.

Pour rappel, Kylian Mbappé aurait déjà conclu un accord avec le Real Madrid pour une signature l'été prochain. L'attaquant parisien voudrait être présenté aux supporters madrilènes avant l'Euro 2024.