Mbappé au Barça ? Deco ferme complètement la porte

La signature de Kylian Mbappé au Barça ne fera qu’empirer les choses au vestiaire, selon le directeur sportif des Culés, Deco.

Libre de s’engager avec un club de son choix l’été prochain s’il ne renouvelle pas avec le PSG, l'avenir de Kylian Mbappé est évoqué sur toute la toile. Interrogé sur un probable intérêt du FC Barcelone pour le Bondynois, Deco vient de trancher.

Le Barça ne veut pas d’un joueur qui va déséquilibrer « l’équipe »

Bien qu’un flou règne autour de l’avenir de Kylian Mbappé, le FC Barcelone ne se voit pas candidat pour faire signer l’ancien Monégasque. Dans un entretien ce mercredi avec la chaîne Esport3, Deco, directeur sportif du Barça, a confirmé que la direction catalane ne faisait pas de Kylian Mbappé une priorité de l'été malgré son statut de joueur libre dans quelques mois. Pour lui, Mbappé ne fera que déséquilibrer l’équipe.

« Nous aimerions des transferts pour équilibrer l'équipe [...] Ce que j'aimerais, c'est améliorer l'effectif et non pas l'empirer », a ainsi expliqué le directeur sportif du club champion d’Espagne lors de son intervention auprès des médias locaux.

Alors qu’on parle d’une probable vente de Frenkie de Jong et de Ronald Araujo pour s’offrir Mbappé, Deco a été catégorique. « On verra ce qu'il va se passer. Ce serait une erreur de vendre Frenkie de Jong et Ronald Araujo pour Kylian Mbappé. Cela rendrait l'équipe moins bonne », a ajouté Deco selon les propos relayés par plusieurs médias espagnols, dont le quotidien AS.

Mbappé pourrait rebondir chez les rivaux

Orphelin d’un numéro 9 depuis le départ de Karim Benzema pour l’Arabie Saoudite, notamment Al Ittihad Club, le Real Madrid est en quête d’un avant-centre pour son équipe. Et le profil de Kylian Mbappé, désiré depuis plusieurs années déjà, serait l’idéal pour ce poste. Vu que le joueur sera libre en juin s’il ne renouvelle pas avec Paris, la Maison Blanche a un brin d’espoir de se l’offrir.

Début d’année, c’est le média Foot Mercato qui a été le premier à lancer la bombe sur l’avenir du Bondynois. Pour lui, l’attaquant du Paris Saint-Germain a déjà conclu un accord avec le Real Madrid pour y signer gratuitement l’été prochain. La semaine écoulée, le quotidien proche du PSG, Le Parisien, a également abondé dans le même sens indiquant que Mbappé a déjà donné sa parole au club merengue. Ambassadrice du PSG, Laure Boulleau a aussi confirmé les rumeurs. Mais le club francilien ne reconnaît pas ce qui se dit sur la toile à propos de son joueur.