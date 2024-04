Maxence Caqueret fracasse les ''haters'' de l'OL

Le milieu de terrain de l’OL, Maxence Caqueret, a envoyé un message aux détracteurs des Gones, vendredi.

L’Olympique Lyonnais vit un rêve éveillé ces dernières semaines. Derniers de Ligue 1 fin décembre, les Gones sont désormais 10e au classement. Avec 38 points au compteur, l’OL a validé son maintien et commence même à s’imaginer une qualification européenne. Un retour en grâce dont se réjouit Maxence Caqueret qui avait un message à passer aux détracteurs du club rhodanien, vendredi.

Maxence Caqueret se réjouit du retour en grâce de l’OL

10e de Ligue 1 à la 29e journée, l’Olympique Lyonnais peut toujours espérer finir 7e et décrocher une qualification européenne via le championnat. A défaut, le club du Rhône a juste besoin en finale de Coupe de France contre le PSG le 25 mai prochain pour retrouver l’Europe. Le retour en forme de l’OL a coïncidé avec celui de Maxence Caqueret. Interrogé par Téléfoot sur cette saison à rebondissements des Gones, le Français a reconnu que c’était un exercice hors du commun.

« C’est une saison excitante, confie le joueur formé à l’OL. On part de très très loin. Je pense que personne ne nous voyait remonter comme ça et être en finale de Coupe de France », lance l’ancien international espoir français.

L'article continue ci-dessous

Le message cinglant de Caqueret aux ‘’haters’’ de l’OL

Lorsque l’OL était au plus bas du classement, plusieurs observateurs voyaient les Gones être relégués en fin de saison. Mais la nomination de Pierre Sage et la bonne forme d’Alexandre Lacazette ont tout changé. Pour Maxence Caqueret, les ‘’haters’’ ont eu tort d’enterrer Lyon trop tôt.

« Tout le monde nous voyait en Ligue 2. Mais heureusement pour nous, et malheureusement pour les haters, aujourd’hui, l’OL est 10e et on peut regarder vers le haut. À nous de faire le nécessaire pour que ce sprint soit magique à la fin de la saison. Lyon n’est pas mort ? Non, Lyon n’est jamais mort », a confié le milieu de terrain français.