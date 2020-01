L'avenir de Blaise Matuidi à la Juventus en suspens

La Juve serait en train d'évaluer l'avenir de son milieu de terrain français, Blaise Matuidi. Doit-elle le prolonger ou le pousser vers la sortie ?

Après avoir rejoint la au cours de l'été 2017, Blaise Matuidi s'est révélé être un élément très précieux pour Massimiliano Allegri et Maurizio Sarri. Désigné par beaucoup au début de chaque saison comme un remplaçant de luxe, le milieu de terrain français a toujours su s'imposer et évoluer de manière régulière chez les Piémontais.

Le contrat qui lie l'ancien joueur du PSG aux Bianconeri expirera en juin prochain, mais, comme le souligne Tuttosport, la Juve a une option à sa disposition pour un renouvellement d'une année. Une option qui sera exercée au cours des dernières semaines du mois de février. Si tel est le souhait du club. Les discussions entre les dirigeants turinois et Mino Raiola ont déjà commencé, mais pour le moment, et malgré les excellentes relations entre les deux parties, il n'y a pas eu de décision finale prise.

Le cas de Matuidi lié à celui de Rabiot ?

Renoncer à un joueur de la valeur de Matuidi sans rien toucher en échange est compliqué, mais il y a aussi d'autres aspects à évaluer. Le milieu de terrain transalpin aura 33 ans en avril et la Juventus envisage de rajeunir la ligne médiane. Pour le moment cependant, le renouvellement semble plus probable qu'une séparation, même si aucune option n'est exclue.

Pour rappel, l'été dernier et pendant de nombreuses semaines, Matuidi a été mentionné comme élément inclus dans la liste des transférables, mais le joueur a finalement pu séduire Maurizio Sarri. Aujourd'hui, la montée en puissance progressive de Rabiot pourrait également pousser la Juve à se concentrer sur un profil plus jeune et à libérer le plus expérimenté, le tout peut-être dans le but de signer un plus grand coup dans le futur. En récupérant par exemple Paul Pogba.