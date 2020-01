Juventus Turin - Pour Marcello Lippi, l'équipe peut remporter la C1

L'ancien entraîneur de la Juventus Turin estime que l'équipe de Maurizio Sarri, encore en rodage, a les moyens de triompher en Ligue des Champions.

Défaite sur la pelouse du Napoli dimanche soir (2-1) en , la Turin, première au classement, deumeure une équipe performante. Emmenée par un Cristiano Ronaldo en grande forme ces dernières semaines, l'équipe entraînée par Maurizio Sarri peut nourrir de grandes ambitions pour les prochains mois, et notamment en Ligue des Champions, compétition que la Vieille Dame cherche à remporter depuis de trop nombreuses années désormais.

"C’est une équipe qui va s’améliorer​"

Entraîneur emblématique de l'équipe championne d' entre les années 1994 et 2004, Marcello Lippi est une voix très écoutée de l'autre côté des Alpes. Et selon le technicien, ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra, la Juventus Turin a toutes ses chances de soulever la C1 en fin de saison.

"Jusqu’à présent, ils ont exprimé 60 à 70% de leurs qualités à mon avis, n’ont perdu que deux matchs en championnat, ont passé la phase de poules en et en Coupe d’Italie. C’est une équipe qui va s’améliorer et maintenir son niveau, à l’exception de quelques situations comme hier (dimanche) et qui a la volonté d’exceller dans son ADN. Et si en mars elle a tout son effectif disponible, elle peut aussi gagner la Ligue des champions", a ainsi estimé Marcello Lippi, interrogé par Gr Parlamento.