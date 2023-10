OM – OL : La déclaration forte de Jean-Michel Aulas après les graves incidents

Le match entre les Olympiques n’a pas pu avoir lieu dimanche soir comme l’attendaient les férus du football.

Ce dimanche 29 octobre 2023, la France entière s’apprêtait à vivre l’Olympico entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais en clôture de la dixième journée de Ligue 1 française. Malheureusement, ce choc n’a plus eu lieu en raison de graves incidents enregistrés avant le coup d’envoi.

OM-OL reporté

Pour le compte de la dixième journée de Ligue 1 de France, Marseille et Lyon devraient s’affronter au Stade Orange Vélodrome en clôture de cette échéance. Mais de graves incidents ont entaché la tenue de la rencontre. En effet, le bus de la délégation lyonnaise a été caillassé par des projectiles. Aussi, l’entraineur de l’Olympique Lyonnais, Fabio Grosso, et son adjoint ont été blessés.

Au vu de toutes ces situations, les autorités compétentes ont jugé bon d’annuler la tenue de la rencontre. « Suite à cet incident, nous avons fait une cellule de crise et pris l’avis de différents acteurs. Il y a eu constatation des blessures des membres de l’OL. On a également appliqué le protocole en la matière qui dit que si agression physique il y a, il ne devrait pas y avoir de rencontre. C’est désormais une décision actée. La suite des évènements c’est des rapports qui seront faits aux autorités compétentes », avait déclaré l’arbitre François Leteixier aux journalistes.

Jean-Michel Aulas très en colère

Ancien président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas n’est pas resté indifférent des graves incidents survenus dimanche soir à Marseille. Sur ses réseaux sociaux, notamment sur son compte X (anciennement Twitter), l’ancien patron de la formation rhodanienne, tout comme John Textor, qui s’est prononcé sur le sujet, a livré son sentiment après les tristes évènements provoquant le report du match opposant les deux clubs olympiens.

« LFP, FFF, OL, que cette situation inéquitable cesse et que l’on applique les règles à Marseille comme à Lyon ou à Montpellier : dans quelles conditions va pouvoir arbitrer monsieur Letexier ? », a d’abord assuré le dirigeant français avant de demander des sanctions exemplaires.

« Soutien total à Fabio et nos joueurs : tous derniers délégués LFP du match OM-OL vous le diront ces incidents ont déjà eu lieu par le passé et j’ai fait des réclamations non suivies car pas de blessés à l’époque! Trop c’est trop les sanctions doivent être exemplaires ! », a-t-il ajouté.