Avis Betclic : notre test complet du bookmaker - août 2026

Avis Betclic : notre évaluation

Découvrez notre avis et nos notes sur l'offre et les fonctionnalités de l'un des meilleurs sites de paris sportifs français.

Critère Notre note 🎁Bonus de bienvenue 4/5 📱Application mobile 5/5 💻Ergonomie du site 4,5/5 ✔️Cotes proposées 4/5 ⚽Offre de paris 4,5/5 💸Promotions régulières 4/5 ♠️Offre poker 4,5/5 💳Moyens de paiement 4/5 📞Service client 4/5

Betclic : test détaillé du bookmaker

Offre de paris

Betclic propose une offre de paris sportifs complète et diversifiée, qui s’adresse à tous les parieurs. Le site permet de parier sur plus de 20 disciplines sportives, allant des incontournables comme le football, tennis ou basketball, aux sports de niche tels que le curling, le snooker ou même le futsal.

Toutes les grandes compétitions sont couvertes : Jeux Olympiques, Ligue des Champions, Top 14, et les principaux championnats internationaux. En plus des paris classiques (1N2, score exact, buteurs...), Betclic propose aussi des paris spécifiques et techniques, comme les buts sur coup franc ou un joueur décisif dans le match (but ou passe).

La fonctionnalité MyCombi permet de combiner plusieurs événements d’un même match, et depuis 2023, le bookmaker propose une option d’annulation de pari dans les 2 minutes, sans frais, une vraie innovation appréciée. Depuis peu, l’application Betclic vous permet meme d’assurer votre combiné, afin de reprendre votre mise de base si un seul de vos matchs est faux dans votre combiné.

Bonus de bienvenue

Le bonus de bienvenue chez Betclic est simple mais efficace :

100€ remboursés sur votre premier pari perdant, en cash, avec le code promo Betclic BCGOAL

Pour en bénéficier, il faut :

Créer un compte Betclic

Saisir le code promo « BCGOAL »

Effectuer un dépôt minimum de 10€

Placer un pari, sans cote minimale exigée

Si le pari est perdant, vous êtes remboursé en cash. Ce bonus est réservé à une seule personne par adresse IP.

Promos régulières

Betclic propose régulièrement des promotions attractives, adaptées à tous les types de joueurs :

Cotes boostées sur les matchs phares du jour ou de la semaine

sur les matchs phares du jour ou de la semaine Challenges à gains garantis , parfois en partenariat avec des compétitions officielles

, parfois en partenariat avec des compétitions officielles Feebets Betclic à gagner via des missions ou événements ponctuels

à gagner via des missions ou événements ponctuels Parrainage avec bonus pour vous et votre filleul lors de son premier dépôt

Cotes

Les cotes proposées par Betclic sont généralement au-dessus de la moyenne du marché, surtout sur les sports populaires comme le football, le tennis et le basketball. C’est l’un des points régulièrement salués par les utilisateurs. Pour cela, Betclic travaille depuis plusieurs années à améliorer ses marges sur d’autres disciplines, ce qui le rend de plus en plus compétitif sur les sports secondaires.

Les cotes boostées proposées lors des grands événements (matchs de Ligue des Champions, finales, etc.) offrent souvent de belles opportunités aux parieurs.

Les cotes Betclic pour les prochaines rencontres du Mondial⚽ Toute l'offre Betclic pour la Coupe du Monde

Paris en direct & streaming

Le pari en live chez Betclic est fluide et bien optimisé, avec une interface dédiée. Le site permet de suivre l’évolution des cotes en temps réel, et propose une fonction Cash Out, très appréciée pour sécuriser ses mises ou ses gains en cours de match.

La Betclic TV permet également de suivre certains événements en streaming, directement depuis la plateforme ou l'application. Même si le catalogue de matchs diffusés reste limité par rapport à certains concurrents, la qualité de diffusion est au rendez-vous.

Application mobile

L’application Betclic est l’un des gros points forts du bookmaker. Disponible sur Android et iOS, elle est régulièrement mise à jour et fidèle à l'expérience du site web.

Les utilisateurs saluent sa simplicité d'utilisation, sa navigation rapide, et la facilité pour placer des paris ou suivre les matchs en direct. Seul petit bémol : l’absence de certaines fonctions secondaires comme la personnalisation de l’espace utilisateur (ex. favoris par ligue).

Service client

Le service client Betclic est globalement réactif, même s’il manque un canal téléphonique :

Live chat disponible tous les jours de 8h à minuit

Assistance par e-mail : support@betclic.fr (réponse en 24 à 48h)

Centre d’aide / FAQ bien fourni avec des réponses à la plupart des questions fréquentes

Les conseillers sont professionnels et francophones, et peuvent aider aussi bien sur les sujets liés aux paris sportifs, qu’à l’univers du truf ou du poker.

Dépôts & retraits

Betclic propose une large variété de moyens de paiement, avec des dépôts à partir de 10€ :

Cartes bancaires (Visa, Mastercard, CB)

Portefeuilles électroniques : PayPal, Skrill, Neteller

Cartes prépayées : Paysafecard, Ticket Premium

Virement bancaire

Vous pouvez effectuer jusqu’à 3 demandes de retrait par jour, qui seront instantanés via toutes les méthodes.

Qu'en pensent les utilisateurs ?

Plateforme Note Trustpilot 1,4/5 ⭐ App Store 4,7/5 ⭐ Play Store 4,6/5 ⭐

*Notes relevées en août 2026

Pour évaluer Betclic, nous avons examiné divers aspects de l'opérateur, notamment les avis des utilisateurs. Nous avons parcouru Internet pour recueillir les impressions des utilisateurs sur Betclic.

Globalement, les utilisateurs sont satisfaits des services offerts par Betclic. La rapidité des retraits est fréquemment citée comme un point fort majeur de ce bookmaker.

L'ergonomie et la facilité d'utilisation du site web et de l'application mobile sont également très appréciées. Bien que les retours soient globalement positifs, certains aspects pourraient être améliorés selon les utilisateurs.

"Franchement la meilleur application de Paris sportifs, néanmoins il arrive que l'application bug, ce qui peut être embêtant si l'envie nous prend de faire un cash out, car lorsque ça bug, impossible d'accéder aux paris ou même de voir les matchs. Si ce problème arrive à être résolu, je pourrait mettre 5 étoiles" écrit un utilisateur sur le Google Play Store

Par exemple, la suppression de la fantasy league est souvent regrettée, et de nombreux utilisateurs souhaitent son retour. D'autres aimeraient pouvoir ajouter leurs ligues et championnats préférés à une liste de favoris.

Avis Betclic : points forts et points faibles

✔️ Les + ❌Les - Streaming en direct (Betclic TV) Absence de loto foot Large sélection de sports & compétitions Pas d’assistance téléphonique Cotes compétitives, surtout sur les grands événements Personnalisation limitée (pas de favoris ligue) Bonus de bienvenue simple et accessible Fonctions utiles : MyCombi, annulation de pari Application mobile fluide & intuitive Service client réactif (chat + mail)

Résumé de notre avis sur Betclic

En bref, ce que nous pensons du bookmaker et de son offre

Avis Betclic - FAQ

Comment fonctionne le bonus de bienvenue Betclic ?

Si votre premier pari est perdant, Betclic vous rembourse jusqu’à 100€ en cash. Ces crédits de jeu peuvent être utilisés en une ou plusieurs fois, sans limite de temps, mais ne sont pas retirables directement.

Puis-je annuler un pari sur Betclic ?

Oui ! Depuis quelques temps, Betclic permet d’annuler un pari dans les 2 minutes suivant sa validation, sans aucun frais.

Une fonctionnalité pratique pour éviter les erreurs de clic ou les hésitations de dernière minute.

Est-ce que Betclic propose le Cash Out ?

Oui, Betclic, comme beaucoup de ses concurrents, propose la fonctionnalité Cash Out sur de nombreux paris. Elle permet de sécuriser une partie de vos gains ou de votre mise avant la fin d’un match, en fonction de son déroulement.

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