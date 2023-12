Avis Betclic : notre test complet du bookmaker - août 2026

Présent depuis plus de 10 ans, Betclic est un acteur phare des paris sportifs. Apprenez-en plus sur ce bookmaker dans cet avis Betclic.

✔️ Les points forts ❌ Les points faibles Streaming en direct Pas de fantasy league Large sélection de sports Absence de loto foot Cotes intéressantes Pas d'assistance téléphonique Belle appli mobile

Qu'en pensent les utilisateurs ?

Pour rédiger cet avis Betclic, nous avons étudié plusieurs aspects. L’un d’entre eux consiste à nous intéresser aux avis des utilisateurs. Nous avons donc écumé Internet afin de savoir ce que pensent les utilisateurs de Betclic.

De manière globale, les utilisateurs semblent satisfaits de ce que Betclic offre. La rapidité des retraits est souvent mise en avant comme étant l’un des points forts de ce bookmaker.

L’ergonomie et la simplicité d’utilisation du site (et de l’application mobile dédiée) sont aussi souvent évoquées. Si globalement les retours sont plutôt positifs, les utilisateurs notent que quelques points pourraient être améliorés.

C’est le cas par exemple de la fantasy league qui a été supprimée. Nombreux sont les utilisateurs qui souhaitent qu’elle soit de retour. Certains aimeraient également la possibilité de mettre en favoris leurs ligues et championnats préférés.

Avis Betclic : offre de bienvenue

Comme la plupart des sites de paris sportifs, Betclic propose une offre spéciale pour les nouveaux inscrits. Le bonus Betclic est un pari gratuit qui sera remboursé à hauteur de 100 €. Pour en bénéficier, il est indispensable de s’inscrire sur Betclic.

Concrètement, après votre premier pari perdant, vous pourrez être remboursé. Attention, ce remboursement se fait sous forme de crédits de jeux. Ces derniers sont non-retirables.

Pour activer ce bonus il faut suivre les conditions suivantes :

Réaliser votre inscription sur le site Betclic ;

Renseigner le code promo Betclic “BCGOAL” ;

Faire un premier dépôt de 10 € minimum.

Ensuite, vous pouvez parier sur le sport de votre choix (et ce sans cote minimale). Les paris gratuits (freebets) obtenus suite au remboursement n’ont pas de limite dans le temps. Vous pouvez les jouer en une seule fois ou en plusieurs fois.

Pour information, cette offre de bienvenue n’est disponible qu’une fois par adresse IP. Si vous avez déjà obtenu le bonus Betclic dans le passé, vous n’y avez plus le droit.

Notre avis sur l'offre de paris de Betclic

C’est un des points forts de ce bookmaker : il propose un large catalogue de sports sur lesquels parier. Vous trouverez pas moins de 20 catégories différentes de disciplines sportives. Parmi ces sports, il y a des sports “courants” (football, tennis ou le basket) et des sports dits “de niche” (curling ou snooker par exemple).

Les compétitions majeures sont disponibles, comme les Jeux Olympiques (hiver et été), mais aussi différentes ligues selon les pays et les championnats.

Concernant les types de paris, là encore le bookmaker propose un large choix à ses joueurs. Vous pouvez parier sur l’équipe gagnante, le score final, mais aussi sur des paris sportifs plus précis comme les buts sur coups francs (au football).

La présence de la fonctionnalité Mycombi permet de placer plusieurs mises simultanées sur un match. Enfin, depuis 2023 le bookmaker permet à ses joueurs d’annuler un pari dans les 2 minutes suivant son enregistrement, et ce, sans aucun frais.

Test de l’application mobile Betclic

Les personnes utilisant leur mobile pour parier sont de plus en plus nombreuses. Les sites de paris sportifs se doivent donc de rendre l’expérience la plus agréable possible. Qu’en est-il de Betclic ? Le bookmaker Betclic offre la possibilité à ses joueurs de télécharger une application mobile dédiée.

Cette dernière, disponible sur iOS et Android, est très bien pensée. En effet, elle est très fluide et ergonomique. C’est d’ailleurs l’un des points forts que nous avons mentionnés au début de cet avis Betclic.

Autre bon point pour l’application Betclic, l’équipe est très réactive et procède régulièrement à des mises à jour. Cela permet d’assurer une expérience de qualité aux amateurs de paris sportifs.

Avis Betclic : les cotes sont-elles attractives ?

Un élément essentiel pour départager les meilleurs sites de paris est de se pencher sur les cotes. De ce coté-là, Betclic offre en général des cotes plutôt compétitives. Ceci est notamment vrai pour les compétitions les plus populaires.

Très souvent, Betclic offre des cotes au-dessus de la moyenne du marché pour le football. Mais depuis quelques années, Betclic fait des efforts pour fournir des cotes plus compétitives sur d’autres sports comme le basketball ou le tennis.

Avis sur l’offre Betclic Turf

Si à l’origine Betclic était spécialisé uniquement dans les paris sportifs, ce n’est plus le cas aujourd’hui. En effet, le bookmaker a considérablement élargi son offre en incluant des courses hippiques.

La section Betclic Turf s’est développée ces dernières années. Le bookmaker Betclic offre désormais toutes les cotes des courses hippiques françaises. En général, les cotes pratiquées sur Betclic Turf sont dans la moyenne, mais certaines courses bénéficient de cotes exceptionnelles.

Le bonus Betclic Turf est aussi très intéressant pour les nouveaux inscrits. Le 1er pari est remboursé s'il est perdant, dans la limite de 100 €. Les amateurs de courses hippiques pourront aussi participer à des concours spéciaux organisés par la plateforme.

Avis sur l’offre Betclic Poker

Si on connaît souvent Betclic pour ses paris sportifs, on le connaît moins pour son offre de poker en ligne. Et pourtant, depuis quelques années, l'opérateur ne ménage pas ses efforts pour développer sa plateforme Betclic Poker.

Le bookmaker propose donc un bonus bienvenue spécifique pour les joueurs qui s’inscrivent sur sa plateforme de poker en ligne. Cette offre à l'inscription peut atteindre 250 €. Les amateurs de poker en ligne reçoivent 4 € à chaque fois qu’ils atteignent 100 points de jeu sur la plateforme. À noter que ces points se cumulent automatiquement dès que l’utilisateur participe à une partie de poker en ligne.

Petit bémol de Betclic Poker : pour l’instant seules deux variantes de poker en ligne sont disponibles. Il s’agit de Texas Hold’em et de Omaha.

Les moyens de dépôt et retrait

Les moyens de paiement sont un élément essentiel à analyser pour ce faire un avis Betclic. Sur ce point-là, Betclic fait partie des meilleurs sites paris sportifs car il offre un large éventail de méthodes de paiement.

Pour un dépôt ou un retrait, vous pouvez utiliser les moyens suivants :

Cartes bancaires (Visa, Mastercard et carte bleue) ;

Portemonnaies électroniques (Paypal, Neteller, Skrill) ;

Cartes prépayées (Paysafecard, TickerPremium) ;

Virement bancaire.

Toutes les méthodes sont instantanées, à l’exception du virement bancaire qui peut prendre entre 3 et 5 jours (sauf si votre banque offre le procédé de virement instantané).

Concernant le minimum de dépôt, celui-ci est de 10 € (auparavant il était de 15 €). Vous avez la possibilité de faire 3 demandes de retrait de vos gains par jour. Autre point important à mentionner : le bookmaker n’applique aucun frais sur les transferts.

Avis sur le service client de Betclic

Dernier point que nous avons analysé pour cet avis Betclic : le service client. Comme nous l’avons évoqué en préambule, il n’y a pas d’assistance téléphonique sur la plateforme Betclic. Mais le bookmaker compense cette lacune en offrant plusieurs autres moyens de contact :

e-mail : support@betclic.fr (la réponse se fait généralement sous 48 h) ;

: support@betclic.fr (la réponse se fait généralement sous 48 h) ; Live chat : accessible directement sur le site (tous les jours, de 8 h à minuit).

Les conseillers de Betclic sont réactifs et professionnels. Ils répondent en français à toutes les questions sur Betclic, mais aussi sur Betclic Turf et Betclic Poker. Avant de contacter un conseiller, on vous recommande de faire un tour sur la FAQ du site de paris sportifs. Cette section FAQ est asse

Avis Betclic - La FAQ

Est-ce que Betclic est fiable ?

Oui, Betclic est une plateforme fiable de paris sportifs. Il possède une licence de jeux délivrée par l’ANJ (Autorité Nationale des Jeux) depuis 2010. Et à chaque fois cette licence est renouvelée. Cela prouve que Betclic respecte les conditions drastiques imposées par l’ANJ.

Betclic propose-t-il le cash out ?

Oui, Betclic offre la fonctionnalité cash out. Cette dernière est très appréciée des joueurs et la plateforme l’a bien compris. Le bookmaker propose donc l’assurance cash out (notamment l’assurance cash out intégrale). Le cash out permet de sécuriser vos gains en limitant vos pertes, c’est donc une fonctionnalité intéressante pour les joueurs.

Est-il possible d’avoir plusieurs comptes Betclic ?

Non, il n’est pas possible d’avoir plusieurs comptes Betclic à votre nom. Si vous tentez d’ouvrir plusieurs comptes, Betclic va vite s’en rendre compte. En effet, lors de l’inscription il vous est demandé de fournir une pièce d’identité.

On vous recommande donc de ne pas tenter l’expérience et de n’ouvrir qu’un seul compte. Cela ne vous empêchera nullement d’accéder aux différentes plateformes comme Betclic Turf ou Betclic Poker.

Comment ouvrir un compte sur Betclic ?

Pour ouvrir un compte sur Betclic c’est assez simple. Vous devez remplir le formulaire d’inscription, envoyer les documents demandés (c’est indispensable pour valider votre compte), et déposer de l’argent. Si vous avez fourni un justificatif de domicile, le site va vous envoyer un code secret à inscrire pour valider votre compte.

Pour que vous puissiez rapidement retirer vos premiers gains, on vous recommande de procéder à la validation de votre compte le plus tôt possible. À savoir que pour s’inscrire sur Betclic, vous devez être majeur, résider en France (vous n’êtes pas obligé d’être de nationalité française), avoir un compte bancaire à votre nom et ne pas être interdit de jeux.