Marseille - Angers : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Après une semaine difficile marquée par deux revers consécutifs, l’Olympique de Marseille retrouve son antre du Vélodrome avec une ambition claire : se relancer. Battus par le RC Lens en Ligue 1 et aussi par le Sporting Lisbonne en Ligue des champions, les hommes de Roberto De Zerbi doivent réagir face à Angers pour ne pas laisser le PSG s’échapper en tête du classement.

L’OM sous pression mais en confiance au Vélodrome

Le club phocéen accueille le SCO dans le cadre de la 10ᵉ journée du championnat. Une affiche aux allures de piège, car si les Angevins peinent à voyager, ils restent sur une victoire convaincante contre Lorient. L’OM, invaincu toutes compétitions confondues à domicile depuis le début de la saison, veut préserver cette forteresse avant de plonger dans un calendrier chargé, entre déplacement à Auxerre et réception de l’Atalanta en Ligue des champions.

Roberto De Zerbi sait que son équipe doit livrer une prestation solide pour reprendre confiance. À la maison, Marseille reste redoutable, poussé par un public toujours prêt à rallumer la flamme. La réception d’Angers pourrait offrir une occasion parfaite pour repartir de l’avant et retrouver un peu de sérénité avant les échéances européennes.

Angers en quête de solidité et d’efficacité

Face à cette armada offensive, le SCO Angers se déplace sans grande marge de manœuvre. Alexandre Dujeux sait que son équipe souffre loin de ses bases, avec aucun succès enregistré à l’extérieur depuis le début de la saison. Mais le coach angevin garde un espoir de ramener un résultat positif, surtout après la victoire 2-0 face à Lorient lors de la dernière journée.

La saison dernière, les Phocéens s’étaient fait accrocher par Angers (1-1) avant de s’imposer au retour (2-0). De Zerbi n’a pas oublié ce faux pas et veut éviter toute mauvaise surprise. Le technicien italien, privé de plusieurs cadres, doit jongler avec un effectif amoindri mais compétitif.

Un match crucial avant la Ligue des champions

Ce duel entre Marseille et Angers ne se résume pas seulement à une question de points. Pour l’OM, il s’agit d’un test mental avant d’affronter l’Atalanta Bergame le 5 novembre prochain. Une victoire permettrait d’aborder ce rendez-vous européen avec un moral renforcé. Pour Angers, ce déplacement représente une opportunité de se jauger face à une équipe du haut de tableau et de prouver qu’elle peut exister loin de Raymond-Kopa.

Les supporters marseillais attendent un sursaut collectif, et le Vélodrome promet encore une ambiance volcanique pour pousser ses joueurs vers un nouveau succès.

Sur quelle chaine suivre le match OM - Angers ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le SCO Angers sera à suivre ce mercredi 29 octobre 2025 à partir de 21h05 sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, disponible sur DAZN ou Amazon Prime avec un abonnement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en passant par RMC Sport, votre FAI ou directement via le site ou l'application Ligue 1+.

Horaire et lieu du match OM - Angers

Ligue 1 - Ligue 1 Stade Orange Velodrome

La rencontre entre l'OM et Angers se tiendra ce mercredi 29 octobre à 21h05, heure française, au Stade Orange Vélodrome de Marseille.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe de l'OM

Le coach italien doit encore se passer de Geoffrey Kondogbia, en délicatesse musculaire, ainsi que de Facundo Medina. Amine Gouiri, opéré de l’épaule, manque toujours à l’appel, tout comme Hamed Junior Traoré, même si son retour à l’entraînement approche. Timothy Weah reste également indisponible.

En conférence de presse, De Zerbi a confirmé un nouveau coup dur avec le forfait de Leonardo Balerdi, touché au mollet, tout en se voulant rassurant : « rien de trop grave », a-t-il précisé. Malgré ces absences, l’OM conserve un atout de taille en défense avec Benjamin Pavard, annoncé titulaire malgré une semaine éprouvante.

Devant, Mason Greenwood traverse un moment exceptionnel. Le Britannique, auteur d’un quadruplé face au Havre, affiche déjà 7 buts et 3 passes décisives en Ligue 1. À ses côtés, Pierre-Emerick Aubameyang (3 réalisations) et Igor Paixão (4 buts toutes compétitions confondues) forment un trio offensif aussi imprévisible que redoutable.

Infos de l'équipe d'Angers

Pour son déplacement au Vélodrome, Angers devra composer avec plusieurs absences notables.

L’ailier Jim Allevinah, encore en phase de récupération, ne sera pas du voyage. En revanche, une bonne nouvelle pourrait venir de la défense : Emmanuel Biumla, écarté depuis quelque temps, est pressenti pour réintégrer le groupe. Le jeune attaquant Prosper Peter, 18 ans, incertain après sa blessure face à Lorient - match lors duquel il avait ouvert le score -, pourrait également manquer la rencontre.

