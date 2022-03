Marquinhos : "le titre est en danger"

Capitaine emblématique du PSG, Marquinhos ne cherche aucune excuse après la déroute du PSG à Monaco (3-0) et se montre inquiet pour la conquête du titre de champion de France si le PSG continue à jouer de la sorte.

Un après-midi très difficile…

C'est vrai, catastrophique même. C'est dur à digérer après un match comme ça. C'est notre pire match de l'année. On voulait venir ici et prendre du plaisir, gagner un match pour continuer notre route vers ce titre en Ligue 1. On est dans un moment difficile mais tout n'est pas à jeter, on doit tous travailler ensemble pour sortir de ce moment.

Vous avez beaucoup d'avance en championnat, est-ce qu'il y a un relâchement ?

Ce n'est pas un relâchement. Quand on rentre sur le terrain, on ne veut pas perdre le match. Dans les moments difficiles il faut être costaud, il faut jouer collectif, se donner la main sur le terrain. On n'aura rien si on ne fait pas les efforts et si on n'a pas la bonne mentalité.

Après cette prestation, est-ce que la conquête du titre est en danger ?

C'est sûr que si on fait des prestations comme ça le titre est en danger même si on a des points d'avance. Il faut changer la manière, la mentalité sur le terrain. Mais comme j'ai dit, tout n'est pas à jeter. Ce sont des moments difficiles mais il faut continuer à travailler, à être une équipe comme on l'était avant avec une bonne mentalité et une bonne entente sur le terrain pour gagner.

En tant que capitaine, est-ce qu'il y a des comportements qui vous agacent ?

Non, pas du tout. Dans les moments difficiles, il y une baisse de confiance et de courage, et c'est là où il faut rester collectif, moi le premier. Après l'équipe peut faire mieux que ça. Il faut continuer à travailler.

Est-ce que vous parlez entre vous, est-ce que vous vous dites les choses qui ne vont pas ?

On les dit ! On les dit ! On se parle ! C'est juste que vous ne le voyiez pas. On n'a pas besoin de venir ici (en conférence de presse, n.d.l.r.) pour dire « mon coéquipier ne fait pas ci, mon coéquipier ne fait pas ça. » Nous, on se parle, on fait ce qu'il faut. On ne se cache pas. On sait qu'on doit faire plus. On sait qu'on doit tous faire mieux.