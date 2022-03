Monaco-PSG (3-0) : Paris ne sait plus voyager

C'est une tendance que les chiffres ne sauraient démentir : Paris est particulièrement souverain au Parc des Princes, et parfois plus friable hors de ses bases. En 2022, c'est encore plus criant, puisque les Parisiens restaient sur trois défaites consécutives à l'extérieur toutes compétitions confondues. À Nantes (3-1) et Nice (1-0) en Ligue 1, puis à Madrid (3-1) en C1. Ce dimanche, la mauvaise série s'est poursuivie... En Principauté, l'entame de match livrée par le PSG a vite donné le ton : les hommes de Mauricio Pochettino n'avaient peut-être pas tous la tête à battre Monaco et se sont donc fait punir avec une large défaite (3-0).

Paris acculé d'entrée de jeu

En début de match, Paris a presque eu besoin de 10 minutes de jeu pour dépasser la moitié de terrain, acculé par une formation de l'ASM séduisante et solide dans les duels. À plusieurs reprises, les Monégasques, non attaqués, ont pu tenter leur chance aux 25 mètres. En vain... La plus grosse alerte s'est déroulée à la 10e minute, quand Jean Lucas, après avoir effacé Presnel Kimpembe dans la surface de réparation, est passé tout près d'ouvrir le score. La frappe puissante du Brésilien a été déviée in-extremis par un tacle héroïque de Leandro Paredes, lequel avait perdu le cuir en amont. Dominé et beaucoup trop emprunté, Paris a logiquement craqué. La délivrance est venue du pied de l'inévitable Wissam Ben Yedder.

À la conclusion d'un centre tendre venu de la droite, celui qui était co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Kylian Mbappé s'est chargé de le devancer en reprenant de volée de l'extérieur du pied gauche (25e). Une inspiration magnifique pour un avantage logique !

Volland, joker de luxe

Au retour des vestiaires (51e), Kylian Mbappé, pourtant en position idéale, a trop écrasé sa frappe. Ce maigre réveil francilien a de toute façon été de courte durée, et ce sont finalement les locaux qui ont inscrit le deuxième but de cette partie, face aux supporters venus en nombre à Louis II. Entré en jeu quelques minutes plus tôt, l'Allemand Kevin Volland, à l'affût dans la surface, a pris à contre-pied Gianluigi Donnarumma en une touche de balle (68e).



En fin de match, Wissam Ben Yedder s'est offert un doublé en transformant un pénalty grossièrement concédé par Presnel Kimpembe (83e), bien aidé par une faute de main de Gianluigi Donnarumma, parti du bon côté. Presque assuré d'être Champion au terme de la saison, le PSG encaisse sa 4ème défaite de la saison et ne sait résolument plus voyager...