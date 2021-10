Maroc : Halilhodzic en remet une couche sur Ziyech

Le sélectionneur marocain regrette de ne pas avoir écarté plus tôt Hakim Ziyech de son groupe.

Hakim Ziyech n’a pas été retenu en sélection marocaine pour les prochains matches en éliminatoires du Mondial. Et c’est la deuxième fois que cela arrive suite à son éviction en septembre. Et il y a peu de chances que la situation évolue dans un futur proche.

L’ailier de Chelsea a été blacklisté par son entraineur Vahid Halilhodzic. Pour des raisons disciplinaires, le technicien franco-bosnien a choisi de se passer de sa star. Il estime même qu’il devait le faire beaucoup plus tôt.

« Pour chaque joueur, il y a des limites, indiqué le coach Vahid aux journalistes marocains au moment de l’annonce de la liste. Ce n’est pas pour un seul cas d’indiscipline. On a essayé de parler, mais ça continue et puis il y a des limites où il faut dire stop. C’est triste, c’est du gâchis, mais c’est la honte aussi. J’ai choisi de ne pas répondre à la polémique. »

L'article continue ci-dessous

« Au bout d’un moment, il faut dire stop »

« En réalité, je regrette de ne pas avoir pris ma décision beaucoup plus tôt ! Il est inacceptable de refuser de s’entraîner, et de ne pas vouloir contribuer à son équipe nationale à 100%, a-t-il poursuivi sur un ton remonté. L'équipe nationale est au-dessus de tout. Hakim Ziyech a atteint plusieurs limites, ce n’est pas une histoire mais ce sont des accumulations à répétition, au bout d’un moment il faut dire STOP ».

Il a été reproché à l’ancien sociétaire de l’Ajax d’avoir simulé une blessure pour être dispensé du match contre le Ghana en juin dernier. Puis, la rencontre d’après, il aurait refusé de s'échauffer lorsqu’il lui a été demandé de rentrer en jeu et ce afin de montrer son mécontentement après avoir été mis sur le banc au coup d’envoi.

Pour rappel, Ziyech était au centre d'une polémique similaire à son retour en 2017 et Hervé Renard, le prédecesseur de Vahid, n'avait pas hésité à se passer de lui durant la CAN. Le joueur formé à l'Ajax avait été écarté de la scène internationale pendant plus d'un an avant d'effectuer son retour dans le groupe juste avant la Coupe du Monde en Russie suite à une explication avec le technicien français.