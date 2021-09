Maroc : Vahid Halilhodzic se paie Ziyech

Le patron des Lions de l'Atlas a pointé du doigt le mauvais comportement de son joueur vedette durant le dernier rassemblement international.

La star de Chelsea, Hakim Ziyech, n'a pas été retenue dans la dernière liste marocaine en raison de son "comportement inacceptable". C'est ce qu'a fait savoir son sélectionneur, Vahid Halilhodzic.

Ziyech a honoré 41 capes pour Maroc depuis ses débuts internationaux en 2015, et la dernière en date remonte à la victoire 1-0 sur le Burkina Faso le 12 juin dernier. L'ailier des Blues a aussi été incorporé comme remplaçant à l'occasion de la partie contre le Ghana (1-0) disputée quatre jours plus tôt. L'ancien de l'Ajax a donc été utilisé régulièrement par son coach. Pourtant, il ne fait pas partie de ceux qui ont été convoqué pour les premiers matches des qualifications de la Coupe du monde contre le Soudan et la Guinée.

Halilhodzic n'avait "jamais vu ça"

Halilhodzic est sorti de son silence et a expliqué pourquoi il s'est passé des services de son joueur vedette. Il a fait savoir que l'attitude de ce dernier à l'occasion du dernier rassemblement n'était pas en adéquation avec le cadre disciplinaire. "Son comportement dans les deux derniers matches, notamment le dernier, n'était pas celui d'un joueur d'équipe national qui, en tant que chef de file de l'équipe, doit être exemplaire et positif", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse mercredi.

"Il est arrivé en retard et après cela, il a même refusé de travailler. Il ne restait plus à rien de discuter après et pour un entraineur ça devient facile de trancher après. Pour moi, l'équipe nationale est au-dessus de tout, personne ne peut la garder en otage", a poursuivi l'ancien sélectionneur de l'Algérie.

Ziyech, le récidiviste

Le technicien franco-bosnien affirme que Ziyech a initialement simulé une blessure pour être dispensé du match contre le Ghana, puis a refusé de s'échauffer lorsqu'on l'a demandé d'entrer en seconde période afin de montrer son mécontentement après avoir été placé sur le banc. "Pour la première fois dans ma carrière de coaching, j'ai vu un comportement qui me déçoit autant. Un joueur qui refuse de jouer à un match, certes amical, sous prétexte qu'il est blessé. Le personnel médical a fait plusieurs examens et a déclaré qu'il pouvait jouer. Il a ensuite refusé de s'échauffer en seconde mi-temps parce qu'il était déçu d'être un remplaçant. Pour moi, ce type de comportement est inacceptable. Vous ne pouvez pas tricher avec l'équipe nationale. Vous êtes 100% là ou vous ne l'êtes pas". Le coach Vahid est connu pour ne pas badiner avec la discipline et il l'a encore prouvé.

Pour rappel, Ziyech était au centre d'une polémique similaire à son retour en 2017 et Hervé Renard, le prédecesseur de Vahid, n'avait pas hésité à se passer de lui durant la CAN. Le joueur formé à l'Ajax avait été écarté de la scène internationale pendant plus d'un an avant d'effectuer son retour dans le groupe juste avant la Coupe du Monde en Russie suite à une explication avec le technicien français.