Manuel Neuer et Joachim Löw fustigent le calendrier

Comme de nombreux footballeurs, les Allemands ont pointé du doigt le calendrier surchargé et tirent la sonnette d’alarme.

Pendant que Massimo Marotta appelle au boycott des matches internationaux à cause de la propagation du Covid-19, certains joueurs profitent de leur rassemblement en sélection pour pousser un coup de gueule. Lundi, Thiago Silva s’est offusqué du rythme effréné du calendrier depuis le début de la saison 2020-2021.

Le défenseur de avait pris le pas de Kylian Mbappé ou Thomas Tuchel. Les Parisiens ne sont pas les seuls à tirer la sonnette d’alarme. Dans une interview accordée à Sportbuzzer, Manuel Neuer est revenu sur le calendrier infernal du football professionnel, suite au premier confinement lié au coronavirus.

"On n'avait encore jamais connu une saison comme celle-là et j'espère qu'on n'en connaîtra plus. Nous, les joueurs de foot, ne devrions pas nous plaindre, même si nous arrivons à la limite de notre charge de travail. Contrairement à beaucoup d'autres, nous avons le droit de jouer et nous en sommes très heureux."

Malgré l’impression d’être des privilégiés, les footballeurs redoutent les blessures à répétition, phénomène qui semble s’accentuer ces dernières semaines aux quatre coins de l’Europe. Présent en conférence de presse avant l’amical contre la , Joachim Löw a rejoint son capitaine sur le sujet.

"C'est à prévoir, a-t-il dit. Nous n'avons joué que deux mois cette saison. Les problèmes vont s'aggraver. Si nous, les entraîneurs, ne sommes pas raisonnables, nous allons avoir un énorme problème l'an prochain. Il y a une raison, si les joueurs se blessent maintenant. Déjà en septembre, on le voyait venir. J'espère que les responsables des calendriers vont réfléchir."

Comme Didier Deschamps, le sélectionneur allemand va aligner une équipe remaniée mercredi soir. Histoire de faire reposer certains organismes avant la Ligue des Nations, le week-end prochain.