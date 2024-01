Manchester United vise toujours Benzema

Manchester United a été invité à recruter Karim Benzema d'Al-Ittihad pour "soulager la pression" sur Rasmus Hojlund

Le joueur de 36 ans a eu du mal à s'installer en Arabie saoudite et aurait cherché à quitter le pays du Moyen-Orient. Ince, qui est considéré comme l'un des plus grands milieux de terrain anglais de tous les temps, pense que les Red Devils devraient attirer Benzema à Old Trafford car Hojlund et Marcus Rashford sont en panne depuis le début de la campagne.

Tout le monde serait mieux avec Benzema

"Si Man United peut obtenir Karim Benzema, il faut le prendre absolument. En signant Benzema, le club tout entier, y compris les supporters, se sentirait mieux. Peu importe qu'il ait 36 ans, c'est un joueur de classe mondiale. Ce serait formidable si le club pouvait l'avoir - cela enlèverait beaucoup de pression à Hojlund et pourrait le propulser dans les quatre premières places. C'est un buteur hors pair. S'il quitte la Saudi Pro League, plusieurs équipes essaieront de le recruter, c'est certain."

United a dépensé 72 millions de livres sterling pour acheter Hojlund cet été, mais l'attaquant n'a marqué que deux buts en 16 apparitions en Premier League à ce jour. Le prix élevé ajoute à la pression et Ince pense que l'arrivée de Benzema permettrait au jeune homme de s'exprimer plus librement. "Si Manchester United s'intéresse à lui (Benzema), cela enlève un peu de pression à Rasmus Hojlund, qui est encore un jeune attaquant et qui préférerait avoir un joueur d'expérience pour l'inspirer", a ajouté l'ancien milieu de terrain de Manchester United.

"Il n'aurait plus la pression de marquer à chaque fois qu'il joue, et il pourrait passer son temps à l'entraînement à apprendre de l'un des meilleurs. Ce serait une excellente affaire pour United s'ils pouvaient le signer, vraiment". Benzema a balayé les spéculations sur son départ d'Al-Ittihad. Il a accusé les médias français de répandre des mensonges et a nié avoir déposé une demande de transfert auprès du club.