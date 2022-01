Manchester United : Shaw critique le manque de motivation des Red Devils face aux Wolves

Manchester United a concédé un nouveau faux-pas regrettable dans la course au top quatre et à la qualification pour la prochaine Ligue des champions. Les Red Devils sont tombés ce lundi à domicile 1-0 contre les Wolves en cloture de la période du Boxing Day et pointent désormais à la septième place du classement en championnat.

Shaw pointe un manque d'agressivité

Luke Shaw estime que Manchester United a manqué de motivation et d'intensité lors de sa défaite 1-0 à domicile contre les Wolves, lundi. Les Red Devils ont vu leur série d'invincibilité sous la direction de l'entraîneur intérimaire Ralf Rangnick prendre fin lorsque Joao Moutinho a marqué le but décisif à la 82e minute.

Luke Shaw était très déçu de la performance de son équipe, car le latéral gauche estimait que la victoire semblait facile pour les visiteurs. "Nous avons eu beaucoup de mal, nous n'avons pas réussi à nous emparer du ballon et quand nous ne l'avons pas eu, nous n'avons pas été assez agressifs. Nous ne les avons pas mis sous pression", a-t-il déclaré à BBC Sport.

"Ce soir, je ne pense pas que nous étions tous ensemble"

"Cela ressemblait peut-être à un match facile pour eux. Une performance et un résultat décevant pour nous. Nous n'avions pas beaucoup d'options avec le ballon et nous n'étions pas en attaque. Nous devons mettre plus de pression sur eux, nous devons avoir de l'intensité. Nous, les joueurs, nous sommes ici depuis longtemps, peut-être que ce soir nous avons eu du mal, je ne pense pas que nous étions tous ensemble. Vous regardez les joueurs que nous avons, nous avons une qualité incroyable mais parfois la qualité ne suffit pas", a ajouté l'international anglais.

"Nous devons apporter de l'intensité et plus de motivation. Dans le vestiaire, nous savons ce que nous voulons, mais sur le terrain, nous devons nous donner à 100%. Pour gagner ce genre de match, nous devons tous nous investir à 100%. C'est dur et décevant", a conclu Luke Shaw. A cause de ce résultat, l'équipe de Ralf Rangnick reste septième de la Premier League, tandis que les Wolves remontent à la huitième place et reviennent à trois points des Red Devils.

Les Red Devils seront de nouveau en action lundi prochain, face à Aston Villa à Old Trafford en FA Cup. Cinq jours plus tard, ils auront un match à l'extérieur contre la même équipe en Premier League. Manchester United n'a plus de temps à perdre, ni de points, s'il veut pouvoir se donner une chance de terminer dans le top quatre en fin de saison, sans avoir à réaliser un sprint final d'anthologie pour sauver les meubles.