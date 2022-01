Cristiano Ronaldo mécontent des résultats de Manchester United

Cristiano Ronaldo est connu pour son côté perfectionniste. Le quintuple Ballon d’Or exige beaucoup de soi-même, mais aussi de son équipe. Et quand les résultats de sa formation ne sont pas à la hauteur des attentes, il ne se gêne pas pour le faire savoir.

Ainsi, ce samedi, et dans un message adressé à ses fans à l’occasion du Nouvel An, CR7 a indiqué que le rendement de MU durant la première moitié de la saison n’est pas celui auquel il s’attendait. Il promet de tout faire pour y remédier et appelle ses coéquipiers à en faire autant.

Cristiano Ronaldo veut un MU plus conquérant

"Je ne suis pas satisfait des résultats de Manchester United, a tonné le Portugais. Nous sommes tous mécontents, j'en suis sûr. Nous savons que nous devons travailler plus dur, mieux jouer et montrer plus que ce que nous montrons actuellement."

Ronaldo est partisan de l’autocritique mais il se veut aussi optimiste. Il est certain que les Red Devils finiront la saison en force. « Que la nouvelle année soit le tournant de la saison ! Retrouvons-nous en 2022 dans une bonne humeur et une mentalité forte. Faisons de notre mieux, visons les étoiles et remettons ce club à sa place ! On compte sur vous. Bonne année et à bientôt ».

Les Mancuniens sont distancés en championnat, vu qu’ils sont 7es au classement et avec déjà 22 points de retard sur le leader citizen. En revanche, ils restent toujours en course en Ligue des Champions. Ils sont qualifiés pour les 8es de finale, où ils défieront l’Atlético Madrid. Ce mois-ci, ils entameront aussi leur parcours en Cup. Pour rappel, leur dernier trophée remporté remonte à il y a quatre ans déjà. C’était sous les ordres de José Mourinho.