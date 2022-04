Manchester United se rapproche de la nomination de Ten Hag

Manchester United se rapproche de la nomination d'Erik ten Hag comme prochain manager du club. GOAL croit savoir que le Néerlandais est en tête de la liste des candidats pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer et Ralf Rangnick sur une base permanente et que de nouvelles discussions sont en cours pour régler les détails de l'accord.

Ten Hag plus proche, mais encore signé

Les sources du club insistent sur le fait que le processus de recrutement du prochain manager est toujours en cours et qu'aucun accord n'a été conclu. Pendant la dernière pause internationale, Manchester United a accéléré son processus de recrutement dans l'espoir de finaliser le prochain manager avant la fin de cette saison.

Manchester United : la retraite, Mata n'y pense pas encore

Le club veut avoir quelqu'un en place le plus tôt possible à la fin de la campagne afin d'avoir le dernier mot sur les cibles de transfert et être en position avant la tournée de pré-saison. Ten Hag et Mauricio Pochettino étaient les deux principaux candidats, mais il est entendu que le premier est devenu le favori après avoir impressionné lors de son entretien officiel il y a deux semaines.

Une indemnité moins conséquente que pour Pochettino

L'homme de 52 ans n'a pas encore finalisé son contrat, mais il y a de plus en plus d'espoir qu'il devienne le prochain manager permanent une fois les détails convenus. Il est entendu que la compensation de 1,7 millions de livres sterling à payer à l'Ajax a également séduit Man Utd par rapport aux 15 millions de livres sterling qu'ils auraient dû payer au PSG pour Pochettino.

Rooney vote Pochettino à Manchester United

Les dirigeants de Man Utd n'ont pas exclu de faire une annonce officielle sur leur décision concernant le manager avant la fin de la saison, mais ils sont soucieux de respecter l'autre club. L'Ajax est actuellement en tête de l'Eredivisie à six journées de la fin et compte quatre points d'avance sur le PSV Eindhoven, deuxième du championnat.

L'article continue ci-dessous

L'entraîneur du FC Séville, Julen Lopetegui, et le manager de l'Espagne, Luis Enrqiue, étaient les deux autres candidats sur la liste des quatre personnes retenues par le club, mais le premier s'est retiré de la course le mois dernier, insistant sur le fait qu'il est heureux à Séville, tandis que le second se prépare à emmener l'Espagne à la Coupe du monde.

Le club ne souhaitait pas embaucher un autre manager intérimaire, ce qui a poussé Enrique en bas de la liste des candidats, bien que Carlo Ancelotti ait été considéré comme une option pour ce rôle si la hiérarchie de Man Utd avait décidé qu'Enrique valait la peine d'être retenu. Alors que Thomas Tuchel est admiré comme un excellent manager, on n'a jamais cru qu'il serait accessible et aucune approche n'a été faite.