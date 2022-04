Manchester United : la retraite, Mata n'y pense pas encore

Juan Mata a insisté sur le fait qu'il reste "engagé à 100 % à jouer", alors que des rapports indiquent que le milieu de terrain de Manchester United pourrait prendre sa retraite à la fin de la saison. Mata a connu une brillante carrière au plus haut niveau au cours des 16 dernières années. Il a été formé au Real Madrid avant de faire des passages réussis à Valence et à Chelsea, en plus d'avoir brillé à maintes reprises avec la Roja.

Une retraite anticipée a été évoquée

L'international espagnol est à Manchester United depuis 2014 et a inscrit 51 buts et délivré 47 passes décisives en 278 matchs pour le club, mais il n'a pas été un titulaire régulier depuis un certain temps. Le contrat actuel de Juan Mata doit expirer à la fin du mois de juin et, bien qu'il soit peu probable qu'on lui propose de nouvelles conditions, il a été rapporté par plusieurs sources qu'il était préparé pour un rôle d'entraîneur à Old Trafford.

Le milieu de terrain, qui aura 34 ans ce mois-ci, a été pressenti pour raccrocher les crampons à la fin de la saison, mais il a maintenant fait une mise au point sur son avenir. Mata a minimisé l'idée qu'il pourrait prendre une retraite anticipée et consacrer plus de temps à la croissance de l'organisation caritative "Common Goal", qu'il a créée en 2017.

Mata a encore faim de terrain

"Bien sûr, je serai impliqué dans Common Goal parce que c'est quelque chose qui va au-delà du football", a-t-il déclaré au site officiel de United. "C'est quelque chose qui durera beaucoup plus longtemps et qui restera là après mon arrêt et celui de nombreux membres, mais mon esprit est engagé à 100 % pour jouer", a ensuite assuré le milieu de terrain.

"Je n'ai pas joué autant que je le voudrais cette saison et cela me manque vraiment", a déclaré le vainqueur de la Coupe du monde. "J'aime m'entraîner avec mes coéquipiers et je veux vraiment montrer que je peux aimer jouer et donner ce que je peux donner à l'équipe. Cela me manque et j'ai encore beaucoup de passion et de volonté pour continuer à apprécier le football. C'est un rêve devenu réalité d'être un joueur de football professionnel, donc je veux jouer autant que je peux et je me sens bien, pour être honnête : mentalement, physiquement, je suis bien sûr prêt à performer, donc j'espère bientôt". On lui souhaite !