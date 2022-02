Manchester United : Rangnick justifie sa décision de mettre Cristiano Ronaldo sur le banc

Cristiano Ronaldo n'a pas été retenu dans le onze de départ de Manchester United pour le match contre Burnley, mardi soir. Le manager des Red Devils, Ralf Rangnick, a déclaré que le match nécessitera "beaucoup de sprints" d'où sa décision de placer le quintuple Ballon d'Or sur le banc des remplaçants.. Pour le match de mardi, Rangnick a choisi de se tourner vers Edinson Cavani.

Une décision pas payante

L'Uruguayen a été préféré au Portugais a débuté la dernière rencontre disputée par Manchester United vendredi soir et a manqué un penalty contre Middlesbrough en FA Cup lors du dernier match du club. Ralf Rangnick a expliqué la décision de mettre Cristiano Ronaldo sur le banc avant le coup d'envoi, disant qu'il pense qu'Edinson Cavani correspondait mieux au plan de jeu que Manchester United doit mettre en place face à Burnley.

Manchester United : Cristiano Ronaldo, un an et puis s’en va ?

"Aujourd'hui, il faudra beaucoup de sprint, de chasse aux ballons, beaucoup de lutte pour les seconds ballons", a déclaré Rangnick avant le match. "Cela correspond le mieux au profil d'Edinson Cavani, c'est pourquoi il commence aujourd'hui". Cristiano Ronaldo a eu du mal ces dernières semaines, par rapport à ses normes élevées, n'ayant pas marqué lors de chacun de ses quatre derniers matchs.

Un nul regrettable

Il n'a pas marqué lors de ses quatre derniers matches. Cette série noire a été soulignée par son penalty manqué contre Boro, lors de l'élimination de Man Utd en FA Cup. Cristiano Ronaldo a marqué 14 buts en 24 apparitions, dont six en cinq matches de Ligue des champions. Malgré tout, la décision de placer le Portugais sur le banc ne s'est pas avérée payante puisque les Red Devils ont concédé un match nul contre la lanterne rouge de Premier League.

Manchester United : Rangnick s'énerve contre les réseaux sociaux

L'article continue ci-dessous

Manchester United a ouvert le score par Paul Pogba avant de concéder un but de Rodriguez. En fin de match, Ralf Rangnick a décidé de faire entrer Cristiano Ronaldo en lieu et place d'Edinson Cavani, mais cela n'a rien changé au tableau d'affichage. Au micro de BT Sport après la rencontre, Ralf Rangnick était frustré : "Nous avons marqué trois buts. C'était différent de vendredi dernier où nous n'avions marqué qu'un seul but en première mi-temps. Ce soir, nous avons marqué trois buts Au final, c'est une soirée frustrante pour nous parce que nous aurions dû gagner ce match facilement après la première mi-temps et même les 25 dernières minutes, nous avions le contrôle total et nous avons dominé le match mais nous n'avons pas été assez décisifs comme nous l'avons été en première mi-temps".

"Je ne pouvais pas reprocher à l'équipe de ne pas avoir un instinct de tueur en première mi-temps, mais dans les 25 dernières minutes, nous avons eu beaucoup de coups de pied arrêtés. A la fin, c'était un peu une affaire de chance avec Raphaël Varane, la tête de Cristiano, Harry Maguire, mais à la fin un point pour une performance comme celle-ci n'est tout simplement pas suffisant", a conclu le technicien des Red Devils.