Manchester United : Cristiano Ronaldo, un an et puis s’en va ?

Un retour contrasté. Douze ans après son départ pour le Real Madrid, Cristiano Ronaldo a retrouvé Manchester United l’été dernier avec un contrat qui court jusqu’en 2023, plus une année en option. Mais ira-t-il au bout ? Les débuts ont été idéals mais, depuis, CR7 déchante.

Ronaldo aura 37 ans ce samedi

Et pour cause : Manchester va mal, malgré une actuelle quatrième place en Premier League. Et si le Portugais a longtemps été l’arbre qui cache la forêt, lui aussi semble accuser le coup sur les derniers matchs. À 36 ans, cela reste toutefois compréhensible.

Ce samedi, CR7 soufflera sa 37e bougie. Et, forcément, la question de son avenir se pose, lui qui n’a pas signé pour vivre une saison galère. En tout cas, il ne semble pas avoir envie d’en revivre une similaire puisque, selon ESPN, le meilleur buteur de l’histoire des sélections nationales s’interroge.

Rangnick devrait devenir DS

D’après nos confrères, Ronaldo attend de savoir qui sera le prochain entraîneur de Manchester United pour l’exercice 2022-2023 avant de prendre une décision sur son avenir. Ralf Rangnick, à priori là pour un intérim d’un an, ne devrait pas être conservé à ce poste.

Reste évidemment à savoir si l’entraîneur choisi voudra lui aussi de CR7. On voit mal un coach vouloir se passer d’un quintuple Ballon d’Or, mais tout est possible dans le football. Et si cela devait arriver, que ferait Ronaldo de la suite de sa carrière ?

Une retraite possible ?

À 37 ans, il aura du mal à trouver un challenge à sa hauteur. Des championnats exotiques s’ouvriront à lui, tout comme un retour au pays, et Ronaldo devra absolument garder la forme dans l’optique du Mondial 2022, programmé en hiver, à condition que le Portugal se qualifie. Un avenir bien flou, donc…