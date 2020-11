Manchester United, Pogba : "Une erreur stupide de ma part"

Le milieu français de Chelsea a indiqué qu’il était le premier à blâmer pour la défaite de MU face à Arsenal, ce dimanche.

Pour la première fois depuis 2006, a perdu à domicile contre . Un revers concédé vers la fin suite à un pénalty subi par Paul Pogba. Le Français a manqué son intervention sur Hector Bellerin, offre la balle de match aux Gunners. Pierre-Emerick Aubameyang l’a transformé avec succès.

Après la partie, Pogba ne s’est pas défilé et a assumé ses responsabilités. « Nous savons que c'est une mauvaise performance. Moi-même, je ne peux pas donner une faute comme ça, a-t-il reconnu sur BBC. Je pensais que je toucherais le ballon mais je ne l'ai pas fait. Je nous ai coûté le but aujourd'hui avec le penalty. »

« Je ne dois pas faire des erreurs comme ça »

L’international français a ensuite enchéri en indiquant qu’il a peut-être manqué de lucidité, alors qu’il disputait seulement son deuxième match entier cette saison : "Comme je le dis, ce sont des détails. Nous devons faire mieux, l'équipe et moi-même pour commencer. J'avais l'impression de le toucher un peu, je savais que j'étais dans la surface, je n'aurais pas dû donner un penalty comme ça. Peut-être que j'étais un peu essoufflé, ça m'a fait faire cette stupide erreur. J'apprendrai de ça, je ne suis pas le meilleur défensivement dans la surface, je peux travailler là-dessus."

C’est le troisième match de suite à Old Trafford où MU manque de s’imposer face à un concurrent direct. Les Red Devils n’ont pris qu’un point sur neuf possibles dans ces confrontations. « La Pioche » a admis que c’était insuffisant : « Nous devons faire plus avec le ballon pour créer des occasions. Nous ne nous attendions pas à autant de duels, mais même avec ça, on aurait dû s’adapter, nous devions trouver une solution mais nous ne l'avons pas fait. C'est pourquoi nous n'étions pas dangereux avec le ballon. Mais comme je l'ai dit, la performance collective doit être bien meilleure."