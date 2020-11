Manchester United-Arsenal (0-1) - Les Gunners prennent le meilleur sur les Red Devils

Incapable de gagner chez un gros depuis janvier 2015, Arsenal s'est imposé à Old Trafford grâce à un penalty d'Aubameyang (0-1).

continue de vivre un début de championnat particulièrement compliqué. Les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer n'ont toujours pas gagné dans le Théâtre des Rêves en depuis la reprise (défaites contre Palace, et donc, nul face à ).

Le début du match est globalement à l'avantage des Gunners, mais la première grosse occasion est à mettre à l'actif de Mason Greenwood, qui bute sur Bernd Leno en angle fermé.

Dominateurs dans la possession de balle, les hommes d'Arteta manquent à plusieurs reprises l'occasion de prendre l'avantage quand Lindelof sauve de peu le centre d'Aubameyang pour Lacazette, avant que Willian ne trouve le haut de la transversale quelques minutes plus tard.

Trouvé en plein de coeur de la surface sur un bon centre, Bukayo Saka ne cadre ensuite pas sa tête et les deux équipes restent au coude à coude à mi-parcours.

Après la pause, c'est encore Arsenal qui se montre le plus dangereux le plus vite, mais toujours sans efficacité puisque Pierre-Emerick Aubameyang ne trouve pas le cadre depuis l'entrée de la surface. Les Red Devils tentent de répondre sur coup-franc, mais la tête de Maguire au second poteau n'est pas cadrée.

Le tournant du match intervient finalement à 25 minutes du terme : en retard, Paul Pogba fauche Bellerin dans la surface et permet à Aubameyang de mettre les Londoniens sur orbite (0-1, 68e).

Manchester United tente de réagir, Van de Beek et Cavani sont lancés dans le bain, mais les opportunités restent rares. Le plus gros coup de chaud viendra finalement d'un centre de Van de Beek dévié par Elneny puis la tête de Leno, tout heureux de ne pas marquer contre leur camp.

Une première victoire à l'extérieur contre un membre du Big Six depuis près de six ans qui ramène Arsenal à un petit point du podium, tandis que les Red Devils n'avancent toujours pas et restent à la 15e place.