Manchester United - Manchester City : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un baptême du feu aussi brûlant qu'inespéré pour Michael Carrick. Nommé entraîneur intérimaire après le limogeage de Ruben Amorim, l'ancien capitaine des Red Devils débute son mandat par le match le plus important de l'année : le 198e derby de Manchester. Ce samedi (13h30 heure française) à Old Trafford, il devra galvaniser une équipe en quête d'identité, seulement 7e de Premier League, mais qui reste sur un nul vierge frustrant lors du dernier affrontement face à son rival. Pour Carrick, l'enjeu est de réveiller l'orgueil d'un géant endormi et de prouver qu'il peut insuffler un nouvel élan tactique, plus audacieux que le système rigide de son prédécesseur.

City, l'ogre blessé mais vorace

En face, Manchester City arrive avec l'obligation de gagner. Relégués à six points du leader Arsenal après trois nuls consécutifs en championnat, les hommes de Pep Guardiola n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent renouer avec la gloire nationale. Malgré une défense bricolée (Gvardiol absent, Stones incertain), les Citizens restent une machine offensive redoutable, portée par Erling Haaland et la recrue hivernale Antoine Semenyo, déjà auteur de deux buts. Invaincus depuis 13 matchs toutes compétitions confondues, ils débarquent au "Théâtre des Rêves" avec l'intention de transformer le rêve de renouveau de leurs voisins en cauchemar, fort de leur domination historique récente à Old Trafford (9 victoires à l'extérieur, un record).

Getty Images

Le retour des Africains et l'effet Old Trafford

Ce derby sera aussi marqué par le retour de la CAN de joueurs clés comme Amad Diallo et Bryan Mbeumo côté United, offrant à Carrick des options offensives supplémentaires pour dynamiter la défense adverse. L'absence de Noussair Mazraoui restera toutefois un handicap. Côté City, Guardiola devra se méfier de "l'effet nouveau coach" et de l'atmosphère volcanique d'un Old Trafford qui ne demande qu'à s'enflammer pour ses héros. Si la logique sportive penche pour les Skyblues, l'histoire a souvent prouvé que dans un derby, la passion peut renverser les montagnes.

Un tournant pour la saison

Ce choc est donc un véritable carrefour pour les deux clubs. Une victoire de United lancerait idéalement l'ère Carrick et relancerait la course à l'Europe. Un succès de City maintiendrait la pression sur Arsenal et confirmerait la suprématie bleue sur la ville. Entre l'espoir d'une renaissance rouge et la nécessité d'une victoire bleue, Manchester s'apprête à vivre 90 minutes qui pourraient définir le reste de la saison.

Sur quelle chaine suivre le match Manchester United - Manchester City ?

En France, le match sera diffusé simultanément sur Canal+ et Canal+ Foot, et vous pourrez aussi voir le match en streaming via l'application MyCanal. Dans la région MENA, la rencontre est retransmise sur BeIN Sports 1, et en streaming c'est sur BeIN Connect et l'application TOD.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Manchester United - Manchester City

Premier League - Premier League Old Trafford

Le match entre Manchester United et Manchester City se tient ce samedi 17 janvier à partir de 13h30, heure française, au Stade Old Trafford de Manchester.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Manchester United

Côté Manchester United, Michael Carrick doit encore composer avec plusieurs absences avant le derby. Noussair Mazraoui est toujours retenu à la CAN, tandis que Matthijs de Ligt reste indisponible en raison d’un problème au dos. Le jeune Shea Lacey est, lui, suspendu après son expulsion en FA Cup face à Brighton, privant United d’une option offensive supplémentaire.

La bonne nouvelle concerne le retour de Bryan Mbeumo et Amad Diallo, désormais de retour après leur élimination à la CAN. Mbeumo, meilleur buteur du club cette saison en Premier League avec sept réalisations, est pressenti pour débuter sur l’aile droite. Carrick hésite encore à gauche entre Luke Shaw et Patrick Dorgu, tandis que Kobbie Mainoo espère sa première titularisation en championnat. Bruno Fernandes reste l’homme fort des Red Devils, leader de Premier League aux occasions créées et toujours décisif dans les grands rendez-vous.

Infos sur l'équipe de Manchester City

En ce qui concerne Manchester City, l’infirmerie reste bien remplie avant le derby. Josko Gvardiol (fracture du tibia), Mateo Kovacic (cheville/talon), John Stones (cuisse), Ruben Dias et Oscar Bobb (ischio-jambiers) ainsi que Savinho sont tous indisponibles. Omar Marmoush est également absent, toujours engagé avec l’Égypte à la CAN. Ces forfaits obligent Pep Guardiola à bricoler, notamment en défense, où les options sont comptées.

Sur le plan offensif, Erling Haaland devrait logiquement mener l’attaque, lui qui est le joueur de City le plus décisif face à Manchester United en Premier League. Phil Foden, particulièrement inspiré contre les Red Devils, reste une arme majeure entre les lignes. Rayan Cherki postule pour une titularisation après avoir marqué en milieu de semaine, ce qui pourrait redistribuer les cartes dans les couloirs. En défense, le jeune Max Alleyne, très solide dans les duels cette saison, pourrait enchaîner aux côtés d’Abdukodir Khusanov.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement