Antoine Semenyo à Manchester City : 75 M€ pour soulager Haaland et tuer la carrière de Savinho ?

Quand Antoine Semenyo décrit son style, il utilise quatre mots : "Rapide", "puissant", "fort" et "clinique". C'est ce dernier adjectif qui a convaincu Manchester City de sortir le chéquier en plein hiver. Car si les Citizens regorgent de dribbleurs spectaculaires comme Jérémy Doku ou Rayan Cherki, ils manquent cruellement de finisseurs sur les côtés.

Le Ghanéen n'a pas le parcours classique des stars de l'Etihad. Rejeté par Arsenal, Tottenham et même Millwall, il a dû passer par le football universitaire et les divisions inférieures (Bath City, Newport County) avant d'exploser. « J'ai dû devenir très fort mentalement », confie-t-il. Cette faim, couplée à un conseil simple de son coach à Bristol ("Ton talent, c'est courir et tirer, alors cours et tire !"), l'a transformé en une machine à buts à Bournemouth, où seuls Haaland et Igor Thiago ont fait mieux que lui cette saison.