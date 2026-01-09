Antoine Semenyo Man City GFX 16:9Getty/GOAL
Richard Martin

Antoine Semenyo à Manchester City : 75 M€ pour soulager Haaland et tuer la carrière de Savinho ?

Manchester City vient de frapper un grand coup sur le marché des transferts en s'offrant Antoine Semenyo pour 75 millions d'euros. Alors que l'équipe de Pep Guardiola semblait bien fournie sur les ailes avec Doku, Grealish ou Savinho, elle souffrait d'une "Haaland-dépendance" chronique. L'arrivée de l'attaquant ghanéen de Bournemouth, auteur de 10 buts en une demi-saison, vise à réinjecter cette menace offensive multiple qui faisait la force des années Sterling-Mahrez, tout en signant probablement la fin de l'aventure pour un Savinho trop inefficace.

Quand Antoine Semenyo décrit son style, il utilise quatre mots : "Rapide", "puissant", "fort" et "clinique". C'est ce dernier adjectif qui a convaincu Manchester City de sortir le chéquier en plein hiver. Car si les Citizens regorgent de dribbleurs spectaculaires comme Jérémy Doku ou Rayan Cherki, ils manquent cruellement de finisseurs sur les côtés.

Le Ghanéen n'a pas le parcours classique des stars de l'Etihad. Rejeté par Arsenal, Tottenham et même Millwall, il a dû passer par le football universitaire et les divisions inférieures (Bath City, Newport County) avant d'exploser. « J'ai dû devenir très fort mentalement », confie-t-il. Cette faim, couplée à un conseil simple de son coach à Bristol ("Ton talent, c'est courir et tirer, alors cours et tire !"), l'a transformé en une machine à buts à Bournemouth, où seuls Haaland et Igor Thiago ont fait mieux que lui cette saison.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-BRIGHTONAFP

    Briser la "Haaland-dépendance"

    L'objectif premier de ce recrutement est de diversifier la menace. Lors des premiers titres sous Guardiola, le danger venait de partout : Agüero, Sterling, Jesus, Sané, Mahrez... En 2017-18, six joueurs avaient marqué au moins huit buts. Depuis l'arrivée du cyborg norvégien, cette diversité s'est érodée. La saison dernière, seuls trois joueurs ont dépassé les sept buts en championnat.

    En novembre dernier, le deuxième meilleur buteur de City en championnat était... Maxime Estève de Burnley (grâce à deux CSC). Foden a bien pris le relais, mais les ailiers actuels sont trop stériles : Bernardo Silva, Savinho et Oscar Bobb n'ont pas marqué un seul but en Premier League cette saison. Semenyo, avec ses 10 réalisations en une demi-saison, arrive avec un bilan supérieur à tous ses nouveaux coéquipiers ailiers réunis. Il offre une alternative crédible quand Haaland est muselé.

    • Publicité
  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-SCHALKEAFP

    Le spectre de Sterling et Sané

    Ce que Semenyo apporte, c'est ce profil d'ailier-buteur capable de "faire du chiffre", à la manière de Raheem Sterling ou Leroy Sané à leur époque dorée. Ambidextre, puissant, il peut jouer sur les deux ailes ou dans l'axe. Guardiola salue déjà cette polyvalence : « Il utilise ses deux pieds de manière incroyable. Il connaît la Premier League, il est humble et travailleur. »

    Contrairement à un Grealish qui contrôle ou un Doku qui percute pour centrer, Semenyo a le but dans le sang. Son doublé contre Manchester United lors du nul 4-4 a montré qu'il pouvait être décisif dans les grands matchs, changeant d'aile pour tourmenter Luke Shaw. C'est ce "tueur" que City cherchait pour ne plus dépendre des exploits solitaires de Foden ou des buts d'Haaland.

  • Fulham v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Savinho, la victime collatérale

    Si Semenyo rit, Savinho pleure. Le Brésilien, arrivé l'été dernier, n'a jamais réussi à convaincre. Avec un seul but en Premier League en 18 mois et une inefficacité chronique dans la zone de vérité, il incarne tout ce que Semenyo n'est pas : un joueur frisson mais stérile. Ses deux énormes ratés contre Sunderland avant sa blessure musculaire ressemblent à un triste adieu.

    Actuellement blessé pour deux mois, l'ancien de Troyes voit son avenir s'assombrir. City avait refusé une offre de Tottenham cet été faute de remplaçant. Avec Semenyo, le remplaçant est là, et il est bien plus "clinique". Le message est clair : à City, il ne suffit pas de dribbler, il faut marquer.

  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-TOTTENHAMAFP

    Un message pour Arsenal

    Au-delà de l'impact individuel, ce transfert est un message envoyé à Arsenal. Relégué à six points dans la course au titre après trois nuls consécutifs, City réagit. En injectant 10 buts potentiels dans son onze pour la phase retour, Guardiola se donne les moyens de son habituel sprint final.

    Semenyo n'est pas le nom le plus glamour, mais c'est peut-être le plus utile. Il permet à City de retrouver cette imprévisibilité qui a fait sa légende. Si Haaland est bloqué, Semenyo peut frapper. Et ça, pour les défenses de Premier League qui commençaient à trouver la parade, c'est une très mauvaise nouvelle.

FA Cup
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Exeter crest
Exeter
EXE
0