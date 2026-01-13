Michael Carrick Man Utd GFXGetty/GOAL
Désolé Ole ! Pourquoi Michael Carrick est le vrai sauveur dont Manchester United a besoin

Treize ans après le départ de Sir Alex Ferguson, le cauchemar continue à Old Trafford. Après l'échec cuisant de Ruben Amorim, licencié après 14 mois, et l'intérim catastrophique de Darren Fletcher (éliminé de la FA Cup par Brighton), Manchester United cherche un nouveau pompier de service pour sauver ce qui reste de la saison. Si le nom d'Ole Gunnar Solskjaer fait vibrer la corde sensible des fans, le choix rationnel pour INEOS se porte sur Michael Carrick. Plus tacticien que le Norvégien, respecté par le vestiaire actuel et libre de tout échec traumatisant sur le banc mancunien, l'ancien milieu de terrain est le candidat idéal pour stabiliser le navire sans hypothéquer l'avenir.

La misère de Manchester United semble sans fin. Après le licenciement de Ruben Amorim, coupable d'avoir voulu imposer un 3-4-3 rigide à un effectif inadapté, l'intérim de Darren Fletcher a tourné court. Deux matchs, un nul contre Burnley et une élimination humiliante en FA Cup contre Brighton sous les huées d'Old Trafford. Le club a touché le fond, jouera son plus petit nombre de matchs depuis 1915, et Fletcher a avoué, la voix brisée, que le niveau n'était "pas celui de United".

Dans ce marasme, deux noms de légendes émergent pour assurer l'intérim jusqu'à l'été : Ole Gunnar Solskjaer et Michael Carrick. Si le cœur des fans penche pour le héros de 1999, la raison désigne Carrick. L'ancien adjoint de Solskjaer a devancé son mentor lors des entretiens avec Omar Berrada et Jason Wilcox. Et c'est une excellente nouvelle.

    Le respect du vestiaire : un atout immédiat

    Carrick n'est pas un étranger. Lors de son bref intérim en 2021 après le départ de Solskjaer, il avait redressé la barre instantanément : victoire à Villarreal, nul à Chelsea, victoire contre Arsenal. Les joueurs l'adoraient. « C'est un homme vraiment aimable, tous les gars le respectent », disait Harry Maguire à son départ.

    Ce respect est crucial. Carrick retrouverait des cadres comme Maguire, Bruno Fernandes, Shaw ou Dalot, qui connaissent sa méthode. Contrairement à un Amorim qui a braqué le groupe, ou un Solskjaer dont l'autorité s'était effritée, Carrick a laissé le souvenir d'un technicien compétent et humain. Il n'a pas besoin de temps d'adaptation ; il peut "commander le respect" dès la première minute.

    Des preuves tactiques faites à Middlesbrough

    Plus que son passé de joueur, c'est son début de carrière de manager qui plaide pour lui. À Middlesbrough, il a hérité d'une équipe 21e de Championship pour la mener aux barrages d'accession en quelques mois, avec un jeu offensif et dominant salué par tous. Chuba Akpom, meilleur buteur sous ses ordres, parlait du « manager dont il avait rêvé toute sa carrière ».

    Bien que son mandat à Boro se soit terminé plus difficilement, Carrick a prouvé qu'il savait construire une identité de jeu et développer des joueurs, là où Solskjaer s'est souvent reposé sur le talent individuel et la contre-attaque. Carrick offre une garantie tactique supérieure, capable de structurer une équipe de United qui en a désespérément besoin.

    Solskjaer : le piège de la nostalgie et de l'échec

    Il y a une forme de révisionnisme autour du mandat de Solskjaer. Oui, il a fini 2e et 3e. Mais il a aussi été l'homme du 0-5 contre Liverpool et de l'humiliation finale à Watford (1-4). Même sans Ronaldo, ses limites tactiques face aux blocs bas étaient évidentes. Le rappeler serait un aveu de faiblesse d'INEOS, suggérant qu'ils n'ont rien appris des erreurs passées.

    De plus, Solskjaer semble viser le poste permanent, ce qui est une chimère dangereuse. Revenir pour échouer à nouveau ternirait définitivement sa légende. Carrick, lui, comprend la mission : un intérim pour stabiliser, pas une audition pour le trône. C'est un profil moins risqué politiquement pour Sir Jim Ratcliffe.

    L'avenir, pas le passé

    Solskjaer lui-même l'avait prédit en 2023 : « Je suis sûr à 100% que Michael sera manager de Manchester United. » Le moment est venu. United n'a pas besoin d'un énième retour vers le passé glorieux de Ferguson incarné par Ole. Le club a besoin d'un technicien moderne, calme, capable de redonner confiance à un groupe traumatisé sans faire de vagues.

    Carrick est cette "paire de mains sûres". Il ne transformera pas United en champion d'Europe en quatre mois, mais il évitera le naufrage total et préparera le terrain pour le prochain grand coach (Tuchel ?). C'est un choix de raison, de compétence et de sérénité. Tout ce dont Old Trafford manque cruellement aujourd'hui.

