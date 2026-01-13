Désolé Ole ! Pourquoi Michael Carrick est le vrai sauveur dont Manchester United a besoin

La misère de Manchester United semble sans fin. Après le licenciement de Ruben Amorim, coupable d'avoir voulu imposer un 3-4-3 rigide à un effectif inadapté, l'intérim de Darren Fletcher a tourné court. Deux matchs, un nul contre Burnley et une élimination humiliante en FA Cup contre Brighton sous les huées d'Old Trafford. Le club a touché le fond, jouera son plus petit nombre de matchs depuis 1915, et Fletcher a avoué, la voix brisée, que le niveau n'était "pas celui de United".

Dans ce marasme, deux noms de légendes émergent pour assurer l'intérim jusqu'à l'été : Ole Gunnar Solskjaer et Michael Carrick. Si le cœur des fans penche pour le héros de 1999, la raison désigne Carrick. L'ancien adjoint de Solskjaer a devancé son mentor lors des entretiens avec Omar Berrada et Jason Wilcox. Et c'est une excellente nouvelle.