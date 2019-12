Manchester United, Lingard : "Je me sens retrouvé"

Après un début de saison décevant, l'ailier des Red Devils monte en puissance et a eu un rôle clé dans les victoires contre Tottenham et City.

Jesse Lingard est de retour aux affaires. Titulaire en début de saison sur l'aile droite des Red Devils, le joueur de 26 ans a perdu sa place dans le onze de départ d'Ole Gunnar Solskjaer. Il faut dire que Jesse Lingard n'a pas inscrit le moindre but et délivré la moindre passe décisive depuis le début de saison. Un bilan bien terne pour un ailier surtout en comparaison avec ses concurrents directs, comme la recrue Daniel James.

Mais depuis deux matches, Jesse Lingard est de retour dans le onze de départ de et le moins que l'on puisse dire c'est que cela fonctionne. L'ailier de 26 ans a joué un rôle clé dans ces deux matches qui ont débouché sur deux victoires contre et . Dans un entretien accordé à Sky Sports, Jesse Lingard a indiqué qu'il se sentait mieux qu'en début de saison et a l'impression de retrouver son meilleur niveau.

"Revenir à son moi habituel"

"Je me sens bien, je me sens de nouveau moi, je me sens en forme, je me sens fort. J'adore travailler pour l'équipe, j'adore gagner des matchs et jouer des matchs. Oui le Jesse que je connais est de retour maintenant, il est de retour, il est là. Les gens passent par des creux dans leur forme, il s'agit simplement de trouver le bon équilibre et de revenir à votre moi habituel ce que j'ai réussi à faire", a analysé l'ailier anglais de 26 ans.

"Bien sûr, vous êtes frustré lorsque vous ne jouez pas. Vous devez toujours avoir la bonne attitude et la bonne mentalité lorsque vous continuez et essayez d'avoir un impact. J'ai commencé à bien me sentir avec ma prestation contre Sheffield United et à partir de là, j'ai continué", a ajouté le joueur de 26 ans. Malgré la cinquième place de Manchester United, aucun joueur des Red Devils ne se repose sur ses lauriers selon Jesse Lingard.

"Nous ne pouvons pas être trop ravis, nous avons encore le reste de la saison pour jouer. Nous prenons chaque match comme il vient, nous nous concentrons sur le prochain match, nous ne voulons pas penser aux victoires précédentes, mais vous allez évidemment tirer confiance et bonheur de ce match. Pour nous, il s'agit de travailler dur, de travailler ensemble et de rester solidaires dans les moments difficiles que nous traversons. Nous allons traverser des creux ici et là, mais il s'agit de maintenir et de maintenir cet élan maintenant", a conclu l'international anglais.