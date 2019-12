Manchester United, Valencia : "Pogba a besoin d'amour"

L'ancien défenseur des Red Devils pense que le Français "brillera" à nouveau s'il est traité de la bonne manière, malgré les rumeurs sur son avenir.

Actuellement blessé, Paul Pogba va bientôt faire son retour sur les pelouses avec . En son absence, les Red Devils commencent à trouver leur rythme ces dernières semaines avec en point d'orgue une victoire contre ce week-end. Le retour de Paul Pogba sera une réelle plus value pour Manchester United, du moins si l'international français parvient à être performant comme ce fut le cas lors de la seconde partie de saison l'an dernier.

Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, Antonio Valencia a donné la clé pour permettre à Paul Pogba de briller : "Paul Pogba est une star, je le connais depuis qu'il a 14 ans. Savez-vous ce dont vous avez besoin? De l'amour. J'ai entendu beaucoup de rumeurs concernant [Zinedine] Zidane et le , mais il n'a jamais rien dit. C'est une personne intelligente et réservée. Si à Manchester United nous lui accordons cette affection, cet amour, Pogba brillera de nouveau".

"Important de se qualifier en C1"

Antonio Valencia est revenu sur ses années chez les Red Devils : "C'était un rêve devenu réalité. En raison des conditions de vie et des opportunités économiques que personne n'avait, j'aurais imaginé arriver à Manchester United. Ces choses n'arrivent généralement pas à des gens comme moi. Mais quand je suis arrivé à Wigan, j'ai vu qu'il était possible de grandir et de faire le saut. Je n'ai pas douté".

L'ancien de Manchester United est revenu sur la transition post Ferguson : "Il existe de nombreuses dynamiques qui coûtent à changer. Il n'est pas facile de gérer une situation aussi unique que celle-ci. Personne auparavant n'était si longtemps sur un banc. Avec Sir Alex Ferguson, il n'y avait rien d'autre à gagner. Il était plus important de gagner que de bien jouer, alors Manchester United est devenu formidable et cela s'est peut-être perdu en cours de route. Mais c'est agréable de voir les jeunes garçons qui sont là maintenant, ils récupèrent lentement le gène de la victoire".

Antonio Valencia est positif pour le futur des Red Devils : "Je vois Manchester United de mieux en mieux. Marcus Rashford traverse un grand moment, l'équipe a retrouvé la stabilité derrière et David De Gea est un gardien de but de première classe. Petit à petit ils retrouvent le meilleur niveau. Cette saison, vous devez constituer l'équipe, bien jouer et se comprendre. Et l'année prochaine, il est important de se qualifier pour la . Patience, les résultats viendront".