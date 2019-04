Manchester United - Herrera d'accord avec le PSG ?

Selon le Daily Record, Ander Herrera aurait décidé de rejoindre le PSG la saison prochaine et en aurait informé Ole Gunnar Solskjaer.

Évoquée à plusieurs reprises par la presse britannique ces dernières semaines, l'arrivée d'Ander Herrera au PSG se préciserait. Selon le Daily Record, le milieu de terrain espagnol, en fin de contrat à Old Trafford à la fin de la saison, aurait informé Ole Gunnar Solskjaer de son intention de rejoindre la capitale française la saison prochaine.

Une décision qui ferait suite aux tergiversations du club mancunien dans les négociations avec le joueur pour une prolongation de contrat. L'international espagnol (2 sélections) souhaitait voir son salaire augmenter significativement, lui qui s'est imposé comme un titulaire indiscutable sous les ordres de l'entraîneur norvégien, arrivé en décembre. Depuis, il est devenu un rouage essentiel dans le retour au premier plan des Red Devils, revenus à la lutte pour la qualification en .

"Son énergie et sa ténacité sont vitales pour nous", déclarait d'ailleurs Solksjaer à propos de son milieu de terrain il y a peu. "Et c'est pour cela qu'il joue, plus ou moins, chaque match. Il a beaucoup d'énergie, il peut couvrir le côté droit, il court vers l'avant."

Du côté du PSG, les départs d'Adrien Rabiot et de Lassana Diarra - presque pas utilisé par Thomas Tuchel - font de l'arrivée d'un ou plusieurs milieux une priorité en vue de la saison prochaine, et ce malgré le recrutement de Leandro Paredes en provenance du pour 47 millions d'euros cet hiver. Si plusieurs autres pistes comme le Lyonnais Tanguy Ndombélé ou le Napolitain Allan - déjà convoité cet hiver - sont également étudiées par Antero Henrique, Ander Herrera présente l'avantage d'être en fin de contrat dans son club et donc gratuit.

Arrivé dans le nord de l' en 2014 en provenance de Bilbao contre un chèque de 36 millions d'euros, Herrera a depuis disputé 187 rencontres avec les Red Devils (20 buts, 27 passes décisives), remportant notamment la en 2017, mais aussi la Cup et la . En attendant de savoir où il jouera la saison prochaine, son entraîneur et ses coéquipiers continueront de compter sur lui pour une fin de saison à gros enjeux pour .