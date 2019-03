Mercato - Ander Herrera (Manchester United) évoque son avenir à trois mois de la fin de son contrat

Le milieu de terrain de Manchester United, en pleine forme depuis l'arrivée de Solskjaer, serait convoité par le PSG.

Ces derniers jours, Ander Herrera a été évoqué comme une piste pour renforcer le milieu de terrain du PSG la saison prochaine, alors que l'équipe de Thomas Tuchel a toujours besoin de se renforcer dans ce secteur de jeu, malgré l'arrivée de Leandro Paredes l'hiver dernier. Le milieu espagnol de , qui a participé au match aller de contre les Parisiens, présente l'avantage d'être en fin de contrat à l'issue de la saison en cours.

Un intérête "logique" de la part du PSG

L'international espagnol s'est confié au Periodico de Aragon sur cette rumeur, sans fermer la porte à un éventuel départ cet été, au PSG ou ailleurs. "L’intérêt du PSG et mon possible départ de Manchester United ? C’est logique quand il te reste 3 mois de contrat", a-t-il estimé. "Je savais que quelque chose allait sortir. Je le prends normalement, je me concentre pour jouer au football pour cette fin de saison."

"Le reste, je le laisse à mon agent, tant une possible prolongation avec Manchester United comme des discussions avec un autre club pour un départ. Mon aventure en se termine-t-elle ? Je ne me préoccupe pas de ce qui va se passer dans 4 mois, je ne sais pas si mon aventure se termine. Je profite dans le plus grand club d’ , les supporters m’apprécient, ils m’ont traité d’une manière exceptionnelle, je dois les écouter, même si je ne sais pas ce qui va se passer."

Alors qu'il n'était pas très régulièrement utilisé par José Mourinho, Ander Herrera est devenu un titulaire indiscutable dans l'entre-jeu des Red Devils depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer, en décembre dernier, participant au redressement spectaculaire de son équipe, toujours en lice pour la quatrième place de Premier League, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des champions. Herrera a disputé 19 rencontres de championnat cette saison, pour 2 buts et trois passes décisives.

Avant de savoir s'il rejoindra ou non la , l'Espagnol s'apprête à vivre une fin de saison haletante dans le nord de l'Angleterre, avec la course au Top 4 en Premier League qui se poursuivra le 30 mars avec la réception de (16h), avant une double confrontation avec Barcelone, en quarts de finale de la Ligue des champions les 10 et 16 avril prochains.