RUMEUR - Le PSG viserait Allan et Ndombélé

Le PSG aurait des vues sur deux milieux défensifs en vue de la prochaine saison, Allan et Tanguy Ndombélé.

Après avoir manqué pendant deux mercatos durant de s'offrir un milieu défensif, le PSG serait prêt à passer vitesse la supérieure et répondre enfin aux besoins de Thomas Tuchel dans ce secteur bien précis. Selon L'Equipe, le club francilien a fait du recrutement d'un récupérateur sa priorité et ses deux principales cibles seraient Tanguy Ndombélé et Allan.

Tanguy Ndombélé est un international français qui évolue à l'OL. Ces dernières sorties avec les Gones n'otn pas été très convaincantes, mais la direction francilienne serait malgré tout intéressée par ses services. L'ancien amiénois plairait au staff francilien et plus particulièrement à Antero Henrique, le directeur sportif. Des contacts ont déjà été noués entre les différentes parties. À noter tout de même que le joueur est sous contrat avec jusqu'en 2023.

L'autre piste mènerait donc à Allan, le sociétaire de . Ce Brésilien de 28 ans fait partie des meilleurs à son poste dans le championnat italien. Paris avait déjà cherché à l'attirer dans ses rangs durant la précédent mercato mais le Napoli, et plus particulièrement Carlo Ancelotti, s'y sont opposés. Le président du club italien serait disposé à discuter, pour peu que les acquéreurs potentiels soient enclins à émettre une offre séduisante. À noter que le joueur lui-même est intéressé par l'idée d'un transfert dans la capitale française et il l'avait déclaré dernièrement à un média brésilien.

Pour rappel, et malgré le recrutement de Leandro Paredes en janvier dernier, le PSG a un vrai manque dans l'entrejeu. Thiago Motta, retraité depuis le mois de mai dernier, n'a toujours pas été remplacé et le joueur italien est lui-même monté au créneau pour déplorer cette anomalie. De plus, à l'issue de la saison, les champions de devraient aussi devoir trouver un remplaçant à Adrien Rabiot, vu que le départ de ce dernier parait quasiment scellé. Ainsi, entre Ndombélé et Allan, Paris pourrait même ne pas avoir à choisir et passer à l'offensive pour une double acquisition.