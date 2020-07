Manchester United - Chelsea (1-3), les Blues rejoignent les Gunners en finale

Olivier Giroud et ses coéquipiers de Chelsea ont frappé fort ce dimanche en dominant Manchester United en demi-finale de la Coupe d’Angleterre (3-1).

La finale de l’édition 2019/2020 de la se disputera entre deux équipes de Londres, le 1er aout prochain. Après , tombeur samedi de (2-0), a obtenu son ticket pour ce rendez-vous en écartant de son chemin. Les joueurs de la capitale anglaise ont produit une prestation très séduisante à Old Trafford et ils en ont été récompensés.

Giroud a encore inspiré Chelsea

Alors que MU était invaincu sur la scène nationale depuis le mois de janvier dernier, Chelsea a survolé les débats dans cette partie. A l’instar de ce qu’ont montré les Gunners la veille, les Blues ont fait preuve de plus d’abnégation et de hargne. Ils ont gagné 3-1, mais ça aurait pu faire plus au vu des occasions non converties qu’ils ont eues.

Les opportunités qui sont allées au fond ont été tout de même plus nombreuses. Et la première fut exploitée par Olivier Giroud. Dans la lignée de ses sorties récentes, l’international français a encore séduit. Juste avant la pause, il a fait la différence en surgissant au premier poteau sur un centre de César Azpilicueta (45e, 0-1). Un but dans son pur style, et auquel il aurait pu ajouter un second en deuxième mi-temps. A la 59e, sa reprise dans la surface a été miraculeusement sortie par David De Gea.

Le gardien espagnol de MU a signé l’arrêt qu’il fallait sur cette action, mais un quart d’heure plus tôt il s'était totalement troué sur une frappe de l’extérieur de la surface de Mason Mount. Un but de l’international anglais qui a totalement plombé le moral des Red Devils. Ces derniers ont d’ailleurs attendu la toute fin de rencontre avant de pouvoir se rebiffer. Mais, il était bien sûr trop tard pour changer le sort de l’empoignade.

Un MU sans réaction

Quand Bruno Fernandes a réduit le score à la 85e minute sur pénalty, l’avance était déjà de trois buts pour Chelsea. Harry Maguire a scoré contre son camp à la 74e pour éteindre définitivement tout espoir de retour pour son équipe. Si performants ces dernières semaines, les Mancuniens ont donc donné le bâton pour se faire battre. Et raté aussi l’occasion d’aller chercher leur premier titre depuis 2017.

Chelsea, pour sa part, peut rêver d’un trophée en plus d’une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Si ce double objectif est rempli, la première saison de Frank Lampard sur le banc à Stamford Bridge s’apparentera à une énorme réussite.