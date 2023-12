Manchester United, Bruno Fernandes révèle le problème de l’équipe

Après l’humiliation subie face à Bournemouth samedi, Bruno Fernandes expose le problème réel de Manchester United.

Manchester United s’est incliné face à Bournemouth samedi lors de la 16e journée de Premier League (0-3). Une défaite douloureuse, encore plus à domicile, qui replonge les Red Devils dans leurs incertitudes. Déçu de ce résultat, le capitaine des Mancuniens, Bruno Fernandes, a révélé le réel problème du club au coup de sifflet final.

Le mea-culpa de Bruno Fernandes

C’est la septième fois que Manchester United s’incline cette saison en Premier League. Le club enchaîne des résultats peu encourageants et a même concédé sa quatrième défaite à domicile contre Bournemouth, samedi. Assez pour provoquer une nouvelle fois, la furie des supporters, qui n’ont pas manqué de se faire entendre à travers les sifflets. Conscient de la déception des fans, Bruno Fernandes présente des excuses au public d’Old Trafford. « Nous nous excusons pour cette performance inacceptable. Les fans ont toujours été derrière nous, donc c'est normal qu'ils sifflent et n'aiment pas ce qu'ils voient. Nous ne pouvons que nous excuser », a lancé le Portugais en fin de match contre les Cherries.

Getty

Fernandes dénonce l’état d’esprit de ses coéquipiers

En plus des mauvais résultats enregistrés, les contenus proposés par les hommes d’Erik Ten Hag laissent à désirer. L’équipe manque toujours d’assurance derrière malgré les décisions fortes du coach néerlandais comme la mise à l’écart de Raphael Varane. Par ailleurs, Bruno Fernandes, lui, sait ce qui ne va pas réellement à Manchester United. A en croire le Portugais, les Red Devils ne mesurent toujours pas l’ampleur des rencontres et jouent dans un mauvais état d’esprit.

Getty/GOAL

« Quand vous jouez contre des équipes comme Bournemouth, qui sont très agressives, qui mettent le pied, qui vous pressent, et que vous pensez que ça va être facile, vous perdez. On n’a pas été à la hauteur. Dans la créativité, dans le mouvement, dans tout. Nous manquons tout simplement de constance et c’est une chose très importante dans le football. Il faut réussir à enchaîner, et nous n'y arrivons pas », a confié le capitaine des Red Devils.