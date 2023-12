Manchester United touche le fond, les chiffres l’attestent

Défait samedi face à Bournemouth, Manchester United s’enlise encore plus cette saison.

Les Red Devils ont visiblement trop de problèmes cette saison. Entre les différends entre l’entraineur, Erik Ten Hag, et certains de ses joueurs, Manchester United n’arrive pas à aller de l’avant. Une situation délicate pour un club historique qui retrouve ses vieux démons.

Nouvelle désillusion pour Manchester United

Après une frustrante défaite contre Newcastle le weekend dernier, Manchester United a réussi à battre Chelsea avec un contenu convaincant. L’on voyait alors les Red Devils revenir à leur meilleure forme avec cette première victoire face à une grosse écurie du championnat. Cependant, les hommes d’Erik Ten Hag ont subi une correction ce samedi face à une équipe du milieu de tableau. Les Cherries de Bournemouth ont infligé aux Mancuniens, la correction de la journée en Premier League (3-0).

L'article continue ci-dessous

Un triste record pour les Red Devils

Cette défaite de Manchester United est peut-être celle de trop pour Erik Ten Hag. Les Mancuniens se sont offert un triste record en perdant une nouvelle fois, à domicile. En effet, c’est la 35e défaite à domicile des Red Devils depuis la retraite de son légendaire entraineur, Sir Alex Ferguson, alors que ce dernier n’en a perdu qu’à 34 reprises au cours de ses 21 saisons sur le banc du club. Mieux encore, sous la houlette de Sir Alex Ferguson, Manchester United n’a perdu plus de quatre rencontres à domicile que lors d’une seule saison des 21 de l’Ecossais (6 défaites à domicile en 2001/2002). A titre de comparaison, les hommes d’Erik Ten Hag n’ont eu besoin que neuf matchs pour en perdre quatre à domicile cette saison.

Getty Images

Une semaine décisive pour Man United et Ten Hag

Déjà discuté dans les médias et à l’interne, Erik Ten Hag s’enfonce encore plus. La défaite face à Bournemouth samedi, est la 7e des Red Devils en 16 matchs de Premier League cette saison. C’est la plus lourde défaite du club contre une équipe démarrant la moitié inférieure du tableau. Les Cherries ont remporté ainsi leur toute première victoire à Old Trafford depuis 10 matchs (1 nul, 9 défaites). Non seulement, Manchester United se fait distancer dans la course à l’Europe, mais l’équipe ne propose pas de contenu convaincant non plus. 6e au classement provisoire malgré cette victoire, le club mancunien joue sa survie en Europe la semaine prochaine contre le Bayern Munich avant de retrouver Liverpool en Premier League le weekend prochain. Des rencontres qui vont certainement décider de l’avenir d’Erik Ten Hag à la tête des Red Devils.