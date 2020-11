Manchester United - Andy Cole vole au secours de Mason Greenwood

Mason Greenwood a été injustement traqué après avoir enfreint les règles liées à la pandémie de coronavirus alors qu'il était en service en , selon Andy Cole, qui dit que la star de devrait être jugée sur ses capacités sportives. Avant cela, Greenwood a connu une superbe saison d'éclosion à Old Trafford en 2019-20, marquant 17 buts en 49 apparitions toutes compétitions confondues, aidant United à terminer troisième de la et à atteindre trois demi-finales de coupes.

Le joueur de 19 ans a gagné une place dans l'équipe d'Angleterre de Gareth Southgate, mais il a eu du mal à reproduire ses bonnes performances. En effet, il n'a réussi à marquer que deux fois lors de ses huit dernières sorties pour United, qui a glissé à la 14e place du classement, et a été exclu de la dernière équipe d'Ole Gunnar Solskjaer.

Greenwood a aussi fait les gros titres depuis qu'il a été renvoyé des Three Lions avec Phil Foden en septembre, après avoir été puni pour avoir enfreint les protocoles Covid-19 à l'hôtel de l'équipe. L'adolescent a fait l'objet de nombreuses critiques à la suite de l'incident et son attitude au niveau du club a également été remise en question, Solskjaer étant contraint de nier les informations selon lesquelles l'attaquant aurait été régulièrement en retard à l'entraînement. Une période particulièrement délicate pour le joueur.

Cole ne pense pas que Greenwood mérite d'être soumis à un examen aussi minutieux à son âge et a appelé les médias à nuancer leurs propos afin qu'il puisse se concentrer sur le retour à son meilleur niveau sur le terrain. "C’est une star en devenir. Cent pour cent", a déclaré la légende de United au Daily Mirror.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world