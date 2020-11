France-Finlande : Kurt Zouma sur la lancée des Blues

Associé à Thiago Silva à Chelsea, Kurt Zouma (26 ans) a rejoint l'équipe de France en pleine bourre. Il devrait débuter mercredi contre la Finlande.

On ne l'attendait pas à pareille fête en début de saison, mais Kurt Zouma est bien là. Solide. Costaud. Et surtout titulaire dans son club de . Associé à l'ex-Parisien Thiago Silva en défense centrale, l'ancien Stéphanois montre ces dernières semaines qu'il est en pleine possession de ses moyens, enchaînant les bonnes performances, pour finalement convaincre Didier Deschamps de l'appeler pour ce rassemblement de novembre.

Le secteur défensif est pourtant très relevé en Bleu. Lors des rassemblements de septembre et d'octobre, le jeune Dayot Upamecano s'était frayé une place sans pour autant montrer toute l'étendue de ses qualités. Cette fois-ci, Didier Deschamps a opté pour Zouma plutôt que pour l'espoir de Leipzig. Un choix qu'il justifiait mardi en conférence de presse : "Kurt n'a pas toujours eu un temps de jeu important, mais si je le choisis aujourd'hui c'est que je le trouve plus performant que d'autres à ce poste. C'est un joueur qui a eu un enchaînement de soucis physiques, mais depuis un bon moment il a retrouvé tout son potentiel athlétique et beaucoup de sérénité."

Une opportunité à saisir contre la Finlande

En douze rencontres avec Chelsea cette saison, Kurt Zouma a déjà été plus de 1000 minutes sur la pelouse. Outre ses qualités d'anticipation et sa capacité à être dur dans les duels, l'axial droit de 26 ans s'est aussi montré décisif offensivement en marquant à trois reprises en ! Un atout de taille pour la sélection tricolore qui aspire à être plus dangereuse sur les coups de pied arrêtés offensifs et défensifs.

"Il marque des buts sur coups de pied arrêtés et défend bien sur ces phases arrêtées également, ce qui est une grande partie de notre jeu. C'est quelque chose que nous avons amélioré par rapport à l’an dernier", confiait le coach de Chelsea Frank Lampard. Une évolution positive illustrée par les deux centraux Silva et Zouma en particulier. Ce dernier devrait connaître sa sixième sélection avec l'équipe de ce mercredi en amical contre la Finlande. La récompense. L'occasion pour lui de prouver qu'il peut être un élément important des Bleus en dehors, mais aussi sur le terrain où il rayonne en ce moment. Même si Raphaël Varane reste bien entendu le titulaire habituel à son poste.