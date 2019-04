Manchester United - Ander Herrera : "Je ne ferme aucune porte"

Convoité par le PSG, le milieu des Red Devils étudie plusieurs pistes pour la saison prochaine, lui qui arrive en fin de contrat à Old Trafford.

Ander Herrera sera-t-il encore à la saison prochaine ? Le milieu de terrain, qui a retrouvé une place de titulaire sous les ordres d'Ole Gunnar Solskjaer, arrive en fin de contrat à l'issue de la saison dans le nord de l' . Performant depuis plusieurs mois dans l'entrejeu des Red Devils, il n'a pas manqué d'attiser les convoitises, notamment de la part du PSG ou d' .

D'autant que l'international espagnol (2 sélections) ne semble pas enclin à prolonger son contrat sans une nette revalorisation salariale, ce que ne souhaiterait pas le club. "Est-ce que je vais continuer à Manchester United ? Ce que je veux, c’est gagner à Barcelone [en quart de finale de , ndlr] et penser au football", a-t-il déclaré au quotidien ABC, avant de préciser qu'il n'était pas certain de poursuivre l'aventure.

"C’est sûr que je n’ai plus que deux mois de contrat et aujourd’hui, Manchester United et moi ne pensons pas la même chose et il n’y a pas d’accord pour une prolongation, mais mon devoir est de continuer à écouter Manchester. Ce qui est clair, c’est que je vais continuer à jouer dans une grande équipe (…). Je vais écouter Manchester United, mais aussi d’autres clubs. Je ne ferme aucune porte", a-t-il dit, laissant planer le doute sur son avenir.

En difficulté au poste de milieu de terrain, le PSG pourrait être tenté de faire venir Herrera gratuitement et serait prêt à céder à ses exigences salariales. "L’intérêt du PSG et mon possible départ de Manchester United ? C’est logique quand il te reste 3 mois de contrat. Je savais que quelque chose allait sortir. Je le prends normalement, je me concentre pour jouer au football pour cette fin de saison", avait-il déclaré il y a quelques semaines.