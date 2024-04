Manchester City – Real Madrid, le message cash de Guardiola à Ancelotti

Ancelotti et ses hommes sont prévenus avant le match retour de ce mercredi contre Pep Guardiola et sa bande en ¼ de finale de la LDC.

Ce mercredi, Manchester City et le Real Madrid sont aux prises à l’Etihad Stadium à l’occasion de la manche retour des quarts de finale de la Ligue des champions. Après le match aller soldé par un score d’égalité (3-3), les deux clubs s’affrontent pour une place au dernier carré. En prélude à ce choc, le coach des Citizens envoie un message fort au club vice-champion d’Espagne.

Pep n’a pas peur du Real de cette saison

Très en forme en Liga où il est le leader, le Real Madrid fait également une saison remarquable en Ligue des champions. S’il se sent un peu plus en forme cette saison contrairement à la campagne écoulée, Pep Guardiola ne voit pas les choses de la même manière. Même si l’ancien coach du Barça respecte les Madrilènes, il estime que ce Real ne fait pas peur plus que celui qu’il avait éliminé la saison dernière.

« Je ne vais pas dire que je ne suis pas d’accord … mais l’année dernière, avec des joueurs différents, ils avaient une grande équipe. Benzema, Modric, c’est une équipe exceptionnelle. Je sais que quand je dis des choses positives sur Madrid, les gens ne me croient pas. Quand j’étais footballeur ou maintenant en tant qu’entraîneur, les gens regardent mes commentaires et je ne peux pas contrôler ça… », a-t-il lancé, avant de poursuivre.

L'article continue ci-dessous

Getty/GOAL

« Peur de Madrid ? Je les respecte beaucoup, mais je n’ai pas peur. Je les félicite car je le pense. Vous ne me croyez pas. Si je parle de la pelouse à la fin, c’est leur problème, mais s’ils pensent que c’est bien, alors très bien. Si jamais ils me battent, cela s’est produit plusieurs fois, nous les féliciterons et bonne chance pour l’avenir », a ajouté le technicien espagnol.

Un match spécial pour Guardiola

Ancien coach du FC Barcelone, ce match est au goût d’un Clasico pour Pep Guardiola. Mais le technicien espagnol n’a pas son idée là. Non seulement il aimerait amener Manchester à devenir la deuxième équipe à éliminer le Real Madrid en phase à élimination directe de Ligue des champions lors de deux saisons de suite, après Milan en 1988/89 (demi-finale) et 1989/90 (8e de finale), Guardiola veut donner aussi un deuxième trophée de Ligue des champions à City, qui a soulevé son premier trophée la saison dernière.

Getty Images

« Il l’a toujours été et le sera toujours. C’est spécial pour moi, mais cela ne compte pas. L’important est de savoir ce que nous devons faire pour gagner demain. Changer certaines choses et essayer d’être performants, meilleurs », a fait savoir Guardiola.