Manchester City - Real Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le gros choc retour des ¼ de finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et le Real Madrid a lieu ce mercredi. Les dernières infos ici.

Manchester City reçoit le club le plus titré de la Ligue des champions, ce mercredi 17 avril 2024, pour une place aux demi-finales de la Coupe aux grandes oreilles. Après leur match nul coriace (3-3) au Santiago Bernabéu, les deux géants se retrouvent une semaine plus tard pour déterminer qui des deux retrouvera le dernier carré.

Man City vise un record de Milan contre le Real Madrid

Champion en titre de la Ligue des champions, Manchester City veut conserver son trophée. Tout en restant le grand favori pour la victoire finale (31%), Manchester City a assez de chances (65%) pour se qualifier pour les demi-finales de cette édition à la suite du match nul (3-3) au Santiago Bernabéu. Invincible depuis la déroute face à Aston Villa (1-0) en décembre dernier, Manchester City affiche une énorme forme, n’ayant plus perdu aucun match. Les Skyblues ont remporté ses 3 dernières réceptions du Real Madrid, à chaque fois sous Pep Guardiola en Ligue des Champions (2-1 en 2020, 4-3 en 2022, 4-0 en 2023). Il peut devenir le 2e entraîneur à faire la passe de 4 à domicile face aux Madrilènes dans la compétition, après Ottmar Hitzfeld entre 2000 et 2002 avec le Bayern Munich (4).

En cas de victoire, mercredi, les champions d’Angleterre en titre peuvent devenir la deuxième équipe à éliminer le Real Madrid en phase à élimination directe de Ligue des champions lors de deux saisons de suite, après Milan en 1988/89 (demi-finale) et 1989/90 (8e de finale).

Quant à lui, le Real Madrid a de quoi être inquiet après son match nul à l’aller. Puisque l’équipe dirigée par Carlo Ancelotti ne s’est qualifiée après avoir échoué à gagner son match aller à domicile qu’à deux reprises en 10 occurrences en phase à élimination directe de Ligue des Champions, à chaque fois face à Manchester United (quarts 1999/2000 et 8e de finale 2012/13). Vainqueur de l’Athletic Bilbao (2-0) en championnat, les hommes de Mister ont un brin d’espoir pour sortir City, ce mercredi de sa course pour le maintien de son trophée.

Horaire et lieu de match

Manchester City – Real Madrid

¼ de finale retour/Ligue des champions

Lieu : Etihad Stadium

A 21 heures française

Les compos probables du match Manchester City – Real Madrid

Manchester City : Ederson - Walker, Dias, Akanji - Stones, Rodri - Grealish, De Bruyne, B. Silva, Foden - Haaland

Real Madrid : Lunin - Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy - Kroos, Valverde, Camavinga, Bellingham - Rodrygo, Vinicius

Sur quelle chaîne suivre le match Manchester City – Real Madrid

La rencontre entre Manchester City et le Real Madrid sera à suivre ce mercredi 17 avril 2024 à partir de 21 heures sur Canal+ Foot et RMC Sport 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur les plateformes dédiées des deux groupes, My Canal et RMC Access.