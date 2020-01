Manchester City, Fernandinho révèle qu'il s'apprête à prolonger

En fin de contrat en juin 2020, le milieu de terrain brésilien a indiqué qu'il est proche de prolonger son bail avec les Citizens.

Le milieu de terrain de , Fernandinho, a confirmé qu'il était en pourparlers pour prolonger son contrat avec le double champion d' en titre. Arrivé en 2013 chez les Citizens, l'international brésilien s'est imposé comme un acteur incontournable dans l'équipe anglaise, encore plus sous Pep Guardiola où il est utilisé à son poste habituel, au milieu de terrain, mais aussi en défense centrale lorsqu'il faut dépanner.

En fin de contrat en juin 2020, le milieu de terrain de 34 ans devrait donc prolonger son bail du côté de l'Etihad Stadium ce qui devrait ravir son entraîneur, Pep Guardiola, qui a déjà indiqué son souhait de voir le vétéran rester la saison prochaine. Grandement utilisé en défense centrale cette saison en raison des nombreuses blessures dans l'arrière-garde des Citizens, Fernandinho a confirmé dans une interview accordée à ESPN Brazil l'avancée des négociations.

"Mon contrat va se renouveler automatiquement"

L'article continue ci-dessous

"Lorsque j'ai renouvelé à la fin de l'année 2018, nous avons mis une clause selon laquelle si j'atteignais certains objectifs, mon contrat serait renouvelé automatiquement. Les conversations ont déjà commencé, nous en avons parlé le mois dernier. Je suis sur le point d'atteindre ces objectifs et de renouveler mon contrat, mais nous ne pouvons le confirmer qu'après la signature. Le club a déjà manifesté son intérêt pour que je continue mon séjour, j'ai également montré mon intérêt pour prolonger", a expliqué le milieu brésilien.

Forcé de jouer en défense centrale cette saison, Fernandinho sera sûrement amené à jouer encore plus à cette position à l'avenir avec l'âge avançant. Le Brésilien considère que ce repositionnement pourrait lui permettre de jouer encore plus longtemps au plus haut niveau : "C'est bon tant que vous pouvez être au plus haut niveau. Jouer dans une position différente ouvre la gamme de l'apprentissage. En défense, je vois le jeu d'une manière différente. Cela a été très cool et les conseils que j'ai reçus de Pep ont été très bons. À 34 ans, jouer en est une source de fierté. Beaucoup, beaucoup de joueurs voulaient vivre ce que je vis".

Le Brésilien de 34 ans était titulaire en défense centrale lors de la victoire de Manchester City en demi-finale aller de la Carabao Cup contre à Old Trafford mardi soir. Un résultat qui place les Citizens dans des conditions idéales avant le match retour pour atteindre la finale de la compétition. Manchester City se déplacera à ce week-end, en Premier League, pour tenter de conserver sa troisième place au classement.