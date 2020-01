Manchester City, Guardiola : "Je préfère jouer au golf qu'entraîner le Real Madrid ou Manchester United"

Le technicien des Citizens a déclaré qu'il n'envisage pas d'entraîner les clubs rivaux de ses anciens employeurs, après son passage à City.

Pep Guardiola insiste sur le fait qu'il préfère se retirer du monde du football et passer son temps sur les terrains de golf que d'entraîner ou le . L'entraîneur de affrontera l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer en demi-finale de la Carabao Cup ce mardi soir dans le but de remporter le trophée pour une troisième année consécutive. Il aurait pu être dans le camp adverse si l'ancien manager de Manchester United, Sir Alex Ferguson, avait réussi à convaincre l'ancien technicien du Barça de prendre sa succession à Old Trafford.

Mais Pep Guardiola a désormais avoué qu'il n'y avait plus aucune chance qu'il rejoigne les Red Devils à l'avenir, lors de la conférence de presse d'avant match : "Après avoir entraîné Manchester City, je ne m'entraînerai pas United. C'est comme me demander si j'entraînerais un jour le Real Madrid. Jamais. Je serais aux Maldives si je n'ai pas d'offres pour entraîner ! Peut-être pas aux Maldives car il n'y a pas de parcours de golf !"

Guardiola défend Solskjaer

Cinquième de , Manchester United va mieux mais compte toujours cinq points de retard sur la quatrième place, la dernière qualificative pour la , détenue par . Ole Gunnar Solskjaer a reçu beaucoup de critiques de la part d'observateurs, y compris de l'ancien attaquant des Red Devils, Robin Van Persie, l'accusant d'être trop gentil. Pep Guardiola a défendu son homologue insistant sur le fait que chacun a sa personnalité et gère les évènements comme il l'entend.

"Ole est qui il est. S'il veut sourire, c'est parfait, s'il veut diriger l'équipe de cette façon, pourquoi devrait-il changer ? Tout le monde a sa personnalité. Certains sont plus expressifs, d'autres sont calmes, d'autres crient davantage sur la ligne de touche, d'autres sont assis. Qui est le meilleur ? Le gars qui gagne le week-end. C'est le meilleur manager. Si vous réagissez de cette façon, c'est parfait, c'est comme ça qu'il est. C'est tout. Ce n'est pas discutable. Je suis sûr que quand il ne gagne pas, il est triste et s'il gagne, il est heureux. C'est normal. S'il veut sourire, quel est le problèm e? S'il veut crier quel est le problème?", a argumenté l'Espagnol.

Pep Guardiola espère prendre sa revanche sur les Red Devils : "Nous disputons le match aller. Nous devons essayer de bien jouer pour obtenir un bon résultat pour le match retour à domicile. Dans les matches où vous jouez plusieurs fois face à votre adversaire, parfois vous gagnez, parfois vous perdez. Contre un club de haut niveau comme Manchester United, vous pouvez gagner et perdre des matches. Je ne m'attendais pas à ce que nous arrivions ici pour gagner tout le temps contre Manchester United. Nous les avons battus plus de fois que nous n'avons perdu".