Manchester City en passe de s’offrir Nathan Aké

Désireux de se renforcer derrière, Manchester City doit annoncer sous 24h l’arrivée de Nathan Aké, en provenance de Bournemouth.

La à peine terminée, n’a pas perdu de temps pour se lancer à la course au recrutement sur le marché des transferts. Distancés par cette saison en championnat, les Citizens comptent bien reprendre leur bien la saison prochaine et souhaitent donc se renforcer en vue de cet objectif. Si l’on en croit Pep Guardiola, ce sont au minimum cinq recrues estivales qui sont attendues dans le nord de l’ . La moitié du chemin est déjà pratiquement fait puisqu’après Ferran Torres, arrivé mardi en provenance de Valence contre un chèque de 25 millions d’euros (+ bonus), c’est un autre espoir du football européen qui va évoluer sous les ordres de l’ancien coach du Barça et du . D’après Sky Sports, Nathan Aké (25 ans) est attendu sous 24h à l’Etihad Stadium afin de passer sa visite médicale et ainsi rejoindre les rangs mancuniens. Cette signature est tout sauf une surprise puisque Manchester City et étaient rapidement parvenus à un accord sur les bases d’un transfert à 45 millions d’euros. Un vente record pour les Cherries, relégués en Championship, qui avaient déboursé un peu plus de 20 millions d’euros pour l’international néerlandais (11 sélections) en 2017, alors à . Les Blues avaient d’ailleurs une clause de rachat mais Frank Lampard a choisi de ne pas donner suite.