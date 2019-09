Lyon-PSG (0-1) : Thiago Silva, Marquinhos et toutes les réactions

Le PSG a signé un précieux succès à Lyon ce dimanche (1-0). Retrouvez les réactions des protagonistes.

Jason Denayer (défenseur de , Canal +) : "On essaye de donner le meilleur de nous-mêmes, c'est comme ça... Il faut se remettre en question encore une fois et aller de l'avant. C'est sûr que le but est évitable mais il faut passer à autre chose".

Marquinhos (défenseur du PSG, Canal +) : "A la mi-temps on a parlé pour mieux gérer les contres et bien contrôler Memphis. On avait des occasions, il fallait juste mettre nos occasions. Notre crack nous a sauvé à la fin. C'est magnifique de faire ça après un match en , contre une équipe de très haut niveau. Face à un concurrent direct il faut gagner et ramener les points à la maison. L'effectif est vraiment solide, on a vu que Marco n'a pas débuté le match, Ander a joué (...) J'espère qu'on va continuer comme ça. Avec les changements l'équipe peut faire de grandes choses".

Thiago Silva (capitaine et défenseur du PSG, Canal +) : "On sent que l'équipe va bien. Je crois que cette défaite à Rennes était importante pour réflechir à ce qu'il fallait faire. Il fallait changer la mentalité. Contre Madrid on a fait un super match collectivement. Aujourd'hui aussi on était costauds défensivement. Cette équipe lyonnais n'a pas frappé au but. C'était important pour nous de ne pas en prendre. Neymar fait ce geste à la fin, on croit que c'est facile, mais ça ne l'est pas. Lui et Kylian font des choses incroyables. Et aujourd'hui on a profité de la qualité de ce phénomène. On essaye d'être le plus professionnel possible. Parfois on est fatigué mais je pense que je suis en grande forme, c'est comme si j'avais 28 ans. Hilton a 42 ans, je vais essayer d'avoir son histoire dans le foot '(rires)".

Benjamin Quarez, au Groupama Stadium.